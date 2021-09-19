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Yeşil arı kuşu, 31 yıl sonra Mileyha Sulak Alanı'nda görüldü

19.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda 31 yıl aradan sonra yeşil arı kuşu görüldü.

Yeşil arı kuşu, 31 yıl sonra Mileyha Sulak Alanı'nda görüldü

“Kuş dedektifi" olarak tanınan Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'da bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda, en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşunun Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülendiğini belirterek, bu bölgede kayıt altına alınan kuş türü sayısının 285'e ulaştığını söyledi.

"YAZ AYLARINDA TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Mileyha'nın yakın zamanda sulak alan ilan edildiğini, o yüzden buradaki her hareketi daha detaylı araştırıp görmek istediklerini ifade ederek, "Bu rutin gezilerimiz sırasında en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşuyla karşılaştık. Hatay'da 31 yıldır gözükmeyen bu tür Türkiye'de sadece Iğdır, Şanlıurfa ve az miktarda Adıyaman'da ürüyor. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen bu kuş türü, kış aylarını Afrika'da geçiriyor. Ancak şu konuya dikkat çekmek isterim. Bizde normal arı kuşu dediğimiz ayrı bir tür var bu arı kuşu Türkiye'nin her yerinde bolca görünüyor. Özellikle bu dönemde bolca görünen arı kuşu ile yeşil arı kuşunun farklı türler olduğunun anlaşılması lazım. Yeşil arı kuşu farklı bir tür ve nadir görülüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Hatay
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