Yeşil çayın bu özelliklerini duymamıştınız! Gigi Hadid’in yeşil çay maskesi tarifi

Yeşil çay vücuttaki toksinleri ve ödemi atmada oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmanıza da fazlasıyla katkı sağlayan yeşil çayı hem içerek hem de cildinize maske yaparak uygulayabilirsiniz. Yeşil çay ile hayallerinizdeki pürüzsüz ve sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz. Gigi Hadid’de yeşil çay maskesini güzelliği için sık sık kullanıyor. Ayrıca yeşil çay poşetlerini soğutarak gözaltlarınıza da koyabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak gözaltlarınıza oldukça iyi gelecek, morlukların ve şişkinliklerin azalmasını sağlayacaktır.
Malzemeler
Yapılışı
Gigi'nin maskesini uygulamak için malzemeleri ilk olarak geniş ve derin bir kasede karıştırın. Temiz cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyip ardından durulayabilirsiniz. İsterseniz uygulama aşamasında masaj yaparak kan dolaşımınızı daha da artırabilirsiniz. Ev yapımı maskelerle cildi şaşırtmanın önemine değinen Mimi Luzon, "Doğu cilt bakımı uygulamalarını takiben, cildimizin her gün farklı bir işleve sahip bir yüz maskesi kullanması son derece yararlıdır" diyor.
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