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Yeşil çayın bu özelliklerini duymamıştınız! Gigi Hadid’in yeşil çay maskesi tarifi

25.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil çayın zayıflamaya karşı oldukça etkili olduğu biliniyor. Sağlığı olumlu yönde etkileyen yeşil çay cilt problemlerine karşı da birçok fayda sağlıyor. Güzelliği ile tanınan Gigi Hadid cilt bakımında yeşil çay maskesini kullanıyor. Siz de yeşil çayın cilde olan faydalarını öğrenerek bu maskeyi kullanabilirsiniz.

Yeşil çayın bu özelliklerini duymamıştınız! Gigi Hadid’in yeşil çay maskesi tarifi

Yeşil çay vücuttaki toksinleri ve ödemi atmada oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmanıza da fazlasıyla katkı sağlayan yeşil çayı hem içerek hem de cildinize maske yaparak uygulayabilirsiniz. Yeşil çay ile hayallerinizdeki pürüzsüz ve sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz. Gigi Hadid’de yeşil çay maskesini güzelliği için sık sık kullanıyor. Ayrıca yeşil çay poşetlerini soğutarak gözaltlarınıza da koyabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak gözaltlarınıza oldukça iyi gelecek, morlukların ve şişkinliklerin azalmasını sağlayacaktır.

YEŞİL ÇAYIN CİLDE FAYDALARI

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  • Yaşlanmayı geciktirir
  • Cilt lekelerini giderir
  • İltihap önler
  • Sıklaştırır ve cildin elastikiyetini artırır
  • Cilt tonunu eşitler
  • Cilt yağ dengesini sağlar

GİGİ HADİD’İN KULLANDIĞI YEŞİL ÇAY MASKESİ

Malzemeler

  • 1 bardak yeşil çay
  • 2 bardak pirinç unu
  • Yarım çay kaşığı bal

Yapılışı

Gigi'nin maskesini uygulamak için malzemeleri ilk olarak geniş ve derin bir kasede karıştırın. Temiz cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyip ardından durulayabilirsiniz. İsterseniz uygulama aşamasında masaj yaparak kan dolaşımınızı daha da artırabilirsiniz. Ev yapımı maskelerle cildi şaşırtmanın önemine değinen Mimi Luzon, "Doğu cilt bakımı uygulamalarını takiben, cildimizin her gün farklı bir işleve sahip bir yüz maskesi kullanması son derece yararlıdır" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid cilt bakımı
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