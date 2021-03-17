Yeşil Sertifika: AB vatandaşlarının serbestçe dolaşabilmesi için 'aşı pasaportu' uygulaması geliyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere önümüzdeki Haziran ayından itibaren AB vatandaşlarının salgın önlemlerinden etkilenmeden seyahat edebilmesini sağlayacak bir "Dijital Yeşil Sertifika" önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve "Dijital Aşı Pasaportu" ya da "Dijital Yeşil Sertifika" olarak adlandırılan tasarı ile ilgili ayrıntılar, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından bugün kamuoyuna açıklandı.

Avrupa vatandaşlarının özellikle yaz tatili sırasında birlik sınırıları içinde serbest dolaşımını amaçlayan Yeşil Sertifika, mobil telefonlardaki bir QR kodu veya bunun kağıda basılı değişik bir biçiminden oluşacak.

Ücretsiz olan sertifika, 3 ayrı grupta verilecek:

AB tarafından tanınan bir aşı uygulanmış kişiler

Kısa süre içinde yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkanlar

Son 6 ayda Covid -19'a yakalanan ve bu nedenle virüse karşı bağışıklık geliştiren kişiler.

Bu üç aşamalı yaklaşımla, henüz aşı sırası gelmemiş ya da aşı olmak istemeyen kişiler ile Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmamış aşıları uygulayan AB vatandaşlarına yönelik ayrımcılığın önelenmesi amaçlanıyor.

Avrupa komisyonu, negatif test sonucu konusundaki sahtekarlıklara işaret ederek, üye ülkelerden bu konuda dikkatli olmalarını istiyor.