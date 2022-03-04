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Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanır? Yeşilay haftası şiirleri ve sözleri!

04.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay haftası her yıl kutlanan özel günlerden biridir. Yeşilay haftası ile toplumda var olan bazı kötü alışkanlıklar konusunda bilinç kazandırılmaya çalışılır. Yeşilay haftasının önemi ilk olarak okullarda çocuklara anlatılır. Bu hafta boyunca pek çok etkinlik düzenlenir ve çocukların Yeşilay konusunda bilgilenmeleri sağlanır. Yeşilay haftasına dair detaylar!

Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanır? Yeşilay haftası şiirleri ve sözleri!

Yeşilay haftası, mart ayına girmemiz ile birlikte başladı. Yeşilay haftası her yıl 1-7 Mart arasında kutlanmaktadır. Toplumda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların önünün kesilmesi ve hatta yok olması için başta öğrenciler olmak üzere her insana bir bilinç aşılanmaya çalışılır. Okullarda kutlanan Yeşilay haftasında öğrenciler şiirler okur, bu haftanın önemini anlatan resimler, panolar hazırlarlar. Yeşilay haftasına dair daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atabilirsiniz...

YEŞİLAY HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Yeşilay 5 Mart 1920 yılında kurulmuştur. Yeşilay haftası da Yeşilay'ın 5 Mart 1920'de kurulması ile mart’ın ilk haftası yani, 1-7 Mart’ta kutlanır. Yeşilay haftası’nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

KURTULUŞ

Sigaradan tavanları sararmış Cam buğulu, görünmüyor kim varmış. Tutulanlar kurtulmayı ararmış. Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen.

Bıraktın mı eve ekmek parası? Geçer mi hiç bu yuvanın yarası? Sarhoşlardır toplumun yüzkarası. Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen…

İçki birçok felakete yol açar. Bir değil de binler çeşit dert açar. Aklı olan bu zehirden tez kaçar. Kurtulursun Yeşilay'ı dinlersen.

YEŞİLAY

”İçki öldürür,

Kumar Söndürür,

”Cennet gibi evini Viraneye döndürür.

Ya sigara nasıldır?”Parasını el alır,

Dumanını yel alır,”Hem çevreyi kirletir

Zehiri içene kalır.

Bunlara yaklaşmayalım.

Uzak yerde duralım.

Para, zaman, gücümüzü

İyi şeylere harcayalım.

BAYRAM YELEN

YEŞİLAY

Sigaranın dumanından,
İçkilerin zararından,
Uyuşturan zehirlerden,
İnsanları sen korursun.

Sakatlığa sebep olan
Ölüme kadar ulaşan
Sarhoşların kazasından,
İnsanları sen korursun.

Yeşilaylı bayrakların
Üstümüzde dalgalansın.
Sağlık dolu rüzgarların
Eksilmeden esip dursun.

Kıymet ÖZDEMİR

SAĞLIGA ZARAR

Sigara, içki ve kumar,Hepsi sağlığa zarar.Kendini, keseni düşün, İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar,Gençliğini tüm yıkar. Aileni, kendini düşün; İnsan, iki kez mi doğar?

Kâzım SAYMALI

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal
Yepyeni doğmuş gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmuş gibi.
Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay'ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.
İçkinin baş düşmanı,
Bu yeşilaycılardır.
Savaşları durmadan,
Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

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