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Yeşilay ücretsiz sigarayı bırakma başvurusunda rekor kırdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Koroanvirüs döneminde ücretsiz psikolojik ve danışmanlık hizmeti sunan Yeşilay sigarayı bırakma başvurularında rekor kırdı. Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12’sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, kampanya sonrası yüzde 82'ye ulaştı. Her yaş grubundan başvuru aldıklarını söyleyen YEDAM yetkileri, çağrıların yüzde 20’sini kadınların, yüzde 80’ini ise erkeklerin oluşturduğunu açıkladı.

Yeşilay ücretsiz sigarayı bırakma başvurusunda rekor kırdı

5 farklı bağımlılıkla etkin mücadeleyi sürdüren Yeşilay, koronavirüs salgını döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) gelen çağrı rakamlarını açıkladı. YEDAM çatısı altında ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunarak; telefon ve online görüşmelerle devam eden kurum, son 15 günde 8 bin 412 çağrı aldı. Bu çağrıların 6 bin 673’ü tütün, 602’si alkol, 801’i madde, 336’sı kumar ve teknoloji aramaları oldu.

Sigarayı bırakmanın tam zamanı” iletişim kampanyasının ardından özellikle sigarayı bırakmak isteyenler toplam başvuruların yüzde 82’sini oluşturdu. Koronavirüs salgını öncesinde yüzde 41 oranında madde ve yüzde 17 oranında alkol bağımlılığı ile ilgili aramalar gelirken, sigara bağımlılığı için gelen aramalar yalnızca yüzde 12 civarındaydı.

ARAMALARIN YÜZDE 80'İ ERKEKLERDEN GELİYOR

YEDAM’a gelen aramaların yüzde 80’ini erkekler ve yüzde 20’sini kadınlar oluşturuyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere bakıldığında ise yüzde 20’sinin 15-25, yüzde 35’inin 25-45 ve yüzde 45’inin 45-70 yaş aralığında olduğu görülüyor. Danışma hattını sigara bağımlılığı ile ilgili arayan kişiler, genellikle nasıl bırakacakları konusunda tereddüt yaşayanlardan oluşuyor. YEDAM’ın uzman ekibi, danışanları bilgilendirerek, haftalık takip aramalarıyla da bırakma sürecini izliyor.

Çağrıların büyük kısmı İstanbul’dan geliyor. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Antalya izliyor. Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa da hattımızı sıklıkla arayan iller arasında yer alıyor.

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM) 42 MERKEZLE HİZMET VERİYOR

Yeşilay, Türkiye’nin 36 ilindeki Kıbrıs’ta dahil olmak üzere; toplamda 42 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, arayan kişilere uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı konusunda bilgi verme ve doğru yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

YEDAM’a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor.

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