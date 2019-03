Yeşilay’ın Eskişehir YEDAM merkezi açıldı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de Yeşilay'ın bağımlılara ve bağımlı yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti vermek üzere faaliyete geçirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Şubesi, yönetim kurulu üyesi Esra Albayrak ile Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk’ün katılımıyla açıldı.

Odunpazarı ilçesindeki açılış programına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Ağcı, Emine Nur Günay, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak katıldı. Bağımlılığın bir ülkenin en temel meselelerinden biri olduğunu ifade eden Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Dünya bugün hepimizin içlerini acıtan terör olaylarıyla, terörist saldırılarla karşı karşıya. Öbür taraftan da insanların manevi duygularını yok etmeye, beden ve ruh sağlığını yok etmeye çalışan bir başka grupta bağımlılıklar adı altında bir takım maddeleri ya da eylemleri insanoğlunun önüne sürerek, aslında geleceğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 100 yıl önce bizim aydınlarımız bağımlılık meselesinin ne kadar büyük tehlike olduğunu görüp Yeşilay’ımızı kurmuşlar. Biz de bu bayrağı sadece ülkemizde değil tüm dünyada dalgalandırmaya çalışıyoruz. Burada ne yapacağız? Bağımlı birey ve yakınlarının bağımlılıktan kurtulabilmeleri için ne gerekiyorsa adım adım onu yapacağız. Yani aslında burası bir sahiplenme yeri. Bizi arayanlar, bize gelenler, kapımızı çalanlar tıbbi tedavisinden tutun da rehabilitasyon sonuna kadar bizim sahiplendiğimiz kişiler olacak. Biz tıbbi tedavi uygulamayacağız ama tıbbi tedavi noktasında kişilere destekler vereceğiz" dedi.

'BAĞIMLILIK SADECE TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, DÜNYAYI KASIP KAVURAN BİR FELAKET'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak ise herkesin erişimine açık tamamen ücretsiz ve profesyonellerden oluşan bir merkezin hizmete girmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Madde bağımlılığının sadece Türkiye için değil bütün dünyayı kasıp kavuran bir felaket olduğuna dikkat çeken Albayrak, “YEDAM gibi bir merkezin varlığı sayesinde madde bağımlılığı artık insanların artık her çırpınışta daha derine battıkları bir şey olmaktan çıkacaktır. Bu dertle dertlenmiş aileler ve bireyler artık korkmadan, çekinmeden, maddi bir külfet yüklenmeden başvurabilecekleri, mahremiyetlerinin sonuna kadar korunacağı ve kendilerini en samimi yardım elinin uzanacağı bir merkeze kavuşmuş oldular. Madde bağımlılığı sadece bizim toplumumuzu değil bütün dünyayı kasıp kavuran bir felaket. Uyuşturucu pazarının ardındaki karanlık eller dünyanın her yerinde çocuklara ve gençlere kastediyor. 2018 yılının Türkiye uyuşturucu raporunun rakamlarına göre 2017’de yatarak tedavi gören kişilerin ilk kullanım yaşının maalesef 15-24 yaş aralığına indiğini gösteriyor. Bizim ülkemizdeki madde bağımlısı kişilerin sayısı belki başka ülkelerden daha az sayıda olabilir, daha düşük oranlarda olabilir. Ancak yine bizim ülkemize has vicdanımız bir tek gencimizin bile bu tür bir bağımlılık ağının, bu tür bir pençenin içerisine sıkışmaya müsaade etmiyor. Dolayısıyla biz bir tek yavrumuzu bile buraya teslim etmeyeceğiz. Bu kararlılıkla Yeşilay olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Uyuşturucu satan o kartelleri görelim, ancak bir o kadar önemli olan gençlerimiz neden bu bağımlılığın ağına düşebiliyor? Buna biraz daha kafa yormamız gerekiyor" diye konuştu.

'BAĞIMLILIK İNSANLARI SEVGİSİZLEŞTİRİYOR, GELECEĞİNİ KÖRELTİYOR'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da bağımlılığın insanların geleceğini etkilediğini ve sevgisizleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bağımlılık dünyanın en büyük problemlerinden biri. Kişisel açıdan baktığımızda insanların geleceğini etkiliyor, geleceğini köreltiyor. İnsanı sevgisizleştiriyor. İnsanı aileden uzaklaştırıyor. Genel anlamda baktığımızda ülkelerin geleceğini köreltiyor. Özellikle küçük yaşlarda çeşitli bağımlılıklar edinilmesi bunu sigaradan tutun, alkol, uyuşturucu ve günümüzün dijital, teknolojik bağımlılığına kadar vardırabileceğimiz çok çeşitli boyutlarda bağımlılıkla hem gençlerimizin hayalleri yok olmakta dolayısıyla ülkelerin gelecekleri de olumsuz olarak etkilenmekte. Bu itibarla madde bağımlılığıyla mücadele hem devlet olarak hem millet olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ele almamız gereken son derece önemli bir mücadeledir"

Konuşmaların ardından Esra Albayrak, Mücahit Öztürk, Vali Özdemir Çakacak ve beraberindekiler kurdele keserek şubenin açılışını yaptı. Protokol üyeleri açılışın ardından merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.