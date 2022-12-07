Yeşile döndüyse sıkıntı büyük! Bakterilerle başınız dertte olabilir

Dışkı oldukça rahatsız edici bir konu olsa da sağlık için çok önemli belirtilere sahip olabilir. Bağırsak alışkanlıklarınıza yakından dikkat etmek, kanserden hassas bağırsak sendromuna kadar çeşitli hastalıkların ilk belirtilerini verebilir. Sağlık uzmanlarına göre, dışkınızdaki yeşil renk tonu, sizi devam eden bir sağlık sorunu konusunda uyarabilecek sinir bozucu renklerden yalnızca biridir. Kısaca dışkının yeşile dönmesi bir sağlık sorununun ilk işareti olabilir.

YEŞİL DIŞKININ NEDENLERİ

Gastroenterolog Dr. Christine Lee, Cleveland Clinic'e yeşil kakanın beş karın problemi için kırmızı bayrak belirtisi olabileceğini söyledi.

Yeşilimsi dışkı ile ortaya çıkabilen ilk iki sorun Salmonella ve E. coli’dir. Salmonella, ishal, ateş ve mide krampları ile karakterize edilen bakteriyel bir hastalıktır. E. coli ise normalde sağlıklı insanların bağırsaklarında yaşayan ve nispeten kısa süreli ishale neden olabilen bir bakteridir.

Norovirüs, kakanızda tespit edilebilecek başka bir karın problemidir. "Kış kusan böceği" olarak da bilinen bu mide böceği, kusma ve ishale neden olur.

Bu belirtiyi tetikleyebilecek son iki koşul, irritabl bağırsak sendromu ve emilmemiş safranın hızlı bir geçiş "fışkırmasına" neden olan Giardia adlı bir paraziti içerir. Dr Lee, "Bütün bu sağlık sorunları mümkündür, ancak bunlar norm değildir" dedi. Uzman, "Kendinizi tamamen iyi hissediyorsanız ve ishaliniz yoksa, farklı renkte bir bağırsak hareketi büyük olasılıkla yediğiniz bir şeyle bağlantılıdır" dedi.

YEŞİL BESİNLERE DİKKAT

Dr. Eno şunları söyledi: "Daha büyük çocuklar ve yetişkinler son günlerde lahana, marul, ıspanak gibi yeşil sebzelerden ağırlık beslendikleri için dışkıları yeşil bir ton alabilir. Yeşil, klorofil olarak bilinen bitkilerde yeşil pigment nedeniyle oluşur."

Dr. Lee'ye göre, kakanızı yeşile çevirebilecek diğer potansiyel yiyecek ve içecekler şunları içerir:

Yaban mersini veya diğer mavi veya mor meyve ve sebzeler

Avokado, yeşil elma ve kavun gibi yeşil meyveler

Fesleğen, kişniş ve maydanoz gibi otlar

Matcha (toz yeşil çay)

Antep fıstığı.



