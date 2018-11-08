Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü.

Yeşilırmak'ta suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ırmağın renginin değişmesi ve balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ekipleri de vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.

Kent sakinlerinden Recep Aktan da Yeşilırmak'ın şehre çok güzel bir görünüm kazandırdığını dile getirerek, balık ölümleri ve su kirliliğinin sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Yeşilırmak'ta mart ayında da toplu balık ölümleri görülmüş, yapılan incelemede solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi nedeniyle balıkların öldüğü belirlenmişti.

