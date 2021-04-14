Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Çınar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, son günlerde kendisinin, belediyenin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti.

'GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK'

Yerel seçimde halkın desteğiyle göreve geldiklerini ve canla başla çalıştıklarını anlatan Çınar, "Yeşilyurt bölgesinde geniş atılımlar yaptık, birçok projeye öncülük ettik. Seçimde 45 projeyle ilgili taahhütte bulunduk ve bir bir bunları yaptık. Projelerin büyük kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bizim başarımız, emeğimiz, gayretlerimiz birileri tarafından küçük gösterilmeye ya da itibarsızlaştırmaya başlandı." dedi. Çınar, geçen yıl çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek üzere bilgi edinme, oradaki örneklerin incelenmesi ve faaliyetlerin bölgede uygulanması adına kendilerine başvurulan projeyi uygun görüp başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O dönemde belediye başkan yardımcımız önayak oldu ve projeyi yürüttü. Projenin ortağı olan bir dernekle organizasyonun yapılması için gerekli meclis kararı aldık. Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin desteğini aldık. Ardından ekibimiz yurt dışına gitti, geldikten sonra da pasaportlarını belediyemize teslim ediyorlar. Pasaportlar o dönem nüfus müdürlüğüne götürülüyor. Müdürlük de artık hükmü kalmadığı için pasaportları da imha etmiştir. Haliyle üzerinden bir sene geçtikten sonra yaklaşık bir ay önce Valiliğimiz soruşturma başlatıyor, o kapsamda giden bir kısım kişilerin gelmediğine yönelik iddialar varmış. Bununla ilgili biz de duyum aldık. Bizler de aldığımız duyumla gerekli soruşturma ve incelemeyi başlattık. İhmal, kusur ve eksiklik varsa, ilgililerin ya da bu işe önayak olan, ihmali olduğu düşünülen birileri varsa bunun da soruşturulması, araştırılması, incelenmesi talimatı verdik. Gerekli yazıları yazdık, hem İçişleri Bakanlığımız, Valilik nezdinde gerekli soruşturmayı ve incelemeyi yapıyor hem de biz kendi belediyemizde ilgili soruşturmayı devam ettiriyoruz."