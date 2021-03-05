HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım’dan ‘Sisi’ hakkında suç duyurusu

Yeşim Salkım’dan ‘Sisi’ hakkında suç duyurusu

05.03.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yeşim Salkım, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Şarkıcı Yeşim Salkım, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 9 Şubat tarihinde sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ‘Sisi’ hakkında Salkım’a hakaret ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verildiği ancak kendisinin bu kararın ardından da yüzlerce paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin hakaret eylemlerinin, Salkım’ın tedbir talebinden sonra aralarında doğan husumetten kaynaklı olduğunun belirtildiği dilekçede, İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin şüphelinin üzeri kapalı hakaretlerinin Salkım’a yönelik olduğunu tespit ettiği ve tedbir kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

‘Sisi’nin paylaşımlarına yer verilen dilekçede, paylaşımlarda Salkım’ın şarkılarından bahsedildiği, eski eşi Hakan Uzan’ın ve ailesinin uluslararası hukuk önünde yaşadığı problemlere atıfta bulunulduğu ifade edildi. Dilekçede, şüphelinin üstü kapalı paylaşımlarındaki hakaretlerin tamamının Yeşim Salkım’a yönelik olduğunun sabit olduğu belirtildi.
Savcılığa sanılan dilekçede, şüphelinin zincirleme şekilde ‘hakaret’ suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu!Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu!
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi

Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

Kırıma uğramak ne demek?

Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

Jandarmadan ilginç anons! 'Konyalım yürü ama maskeyle...'

Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu! TÜİK açıkladı

Türkiye'nin evlenme yaşı belli oldu!

Giresun, Gümüşhane, Hakkâri ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı

Korgeneral Osman Erbaş 'Keşke biz de şehit olabilsek' dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Sivas'ta sokağa çıkma yasağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.