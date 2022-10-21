Yetenek Kapısı iş ve staj ilanlarının yanı sıra, kariyer danışmanlığı, kariyer fuarları, etkinlikler ve çok daha fazlasına sahip platformlardan biridir. He kamu hem de özel sektörde birçok alanda iş ve staj imkanı sunuyor. Peki Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

YETENEK KAPISI NASIL ÜYE OLUNUR?

Yetenek Kapısı üyeliği, 'https://www.yetenekkapisi.org/' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir. Sisteme giriş yapmak için 'Kayıt Ol' kısmına tıklayın. Ardından e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabı aktifleştirebilirsiniz.

YETENEK KAPISI STAJ VE İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetenek Kapısı’na üye olduktan sonra iş/staj ilanları, etkinlikler, kariyer fuarları, kariyer danışmanlığı ve daha birçok fırsattan yararlanabilir, iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.

