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Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır?

21.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenek Kapısı ile üniversite öğrencisi ve mezunları yeni iş imkanlarından haberdar oluyor. Ayrıca Yetenek Kapısı adaylara kamuda staj olanağı da sağlıyor. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören Yetenek Kapısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır?

Yetenek Kapısı iş ve staj ilanlarının yanı sıra, kariyer danışmanlığı, kariyer fuarları, etkinlikler ve çok daha fazlasına sahip platformlardan biridir. He kamu hem de özel sektörde birçok alanda iş ve staj imkanı sunuyor. Peki Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...

YETENEK KAPISI NASIL ÜYE OLUNUR?

Yetenek Kapısı üyeliği, 'https://www.yetenekkapisi.org/' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir. Sisteme giriş yapmak için 'Kayıt Ol' kısmına tıklayın. Ardından e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabı aktifleştirebilirsiniz.

Yetenek Kapısı nasıl üye olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır?

YETENEK KAPISI STAJ VE İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetenek Kapısı’na üye olduktan sonra iş/staj ilanları, etkinlikler, kariyer fuarları, kariyer danışmanlığı ve daha birçok fırsattan yararlanabilir, iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.

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