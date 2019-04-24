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Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçi ve Ertuğrul Karagül, düzenlenen masal gibi düğün töreniyle dünya evine girdi.Kırıkkale Çocuk Esirgeme ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda korunma ve bakım altında bulunan Kader Yalçi ve kurum bakımından reşit olarak ayrılan Ertuğrul Karagül tanışıp evlenme kararı aldı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

Kırıkkale’de yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçi ve Ertuğrul Karagül, düzenlenen masal gibi düğün töreniyle dünya evine girdi.
Kırıkkale Çocuk Esirgeme ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda korunma ve bakım altında bulunan Kader Yalçi ve kurum bakımından reşit olarak ayrılan Ertuğrul Karagül tanışıp evlenme kararı aldı. Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve hayırseverlerinde katkılarıyla düzenlenen düğün töreninde çiftin nikahını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kıyarken, şahitliğini de Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Selami Arslan yaptı. Nikah töreni sonrasında gelin ve damat dans edip davetlilerle birlikte doyasıya oynadı.
Düğünde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Saygılı, “Herkesten Allah razı olsun çok güzel bir düğün oldu. Bütün her şey bütün çaba sizin mutluluğunuz için. İnşallah mutluluğunuz daim olur” dedi.
Evlilik cüzdanını geline takdim eden Vali Sezer, “Bugün buraya katılanların gözüne baktığı zaman herkes bir mutluluk içerisinde hem Kader hem de Ertuğrul onlarca yüzlerce aile edinmiş herkes kendi evlatlarının düğünü gibi aynı sevinç içerisinde kendi kızlarını kendi oğullarını evlendiriyormuşçasına bir heyecan içerisindeler. Ben iki kardeşimi de Allah’tan hayırlı güzel bir evlilik diliyorum. Ömür boyu mutlu olurlar inşallah. Birbirinizi kırmayın evliliklerde mevsimler gibi yazı var kışı var baharı var bunu bilerek bir birinize dayanarak omuz omuza vererek hayatın bütün güçlüklerine karşı ben tüm davetlilere bu güzel organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gençlerimize tekrar mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Damat Ertuğrul Karagül ise, “Şu anda yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, dile getiremiyoruz çok heyecanlıyız. Ne diyelim ki mutluyuz teşekkürler herkese” şeklinde konuştu.

Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü

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