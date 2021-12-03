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  4. Yetkililer alarma geçti! Japonya’da kuş gribi bir eyalete daha sıçradı

Yetkililer alarma geçti! Japonya’da kuş gribi bir eyalete daha sıçradı

03.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın Kumamoto eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından 67 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Yetkililer alarma geçti! Japonya’da kuş gribi bir eyalete daha sıçradı

Japonya'da bu yıl ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan kuş gribi salgını, ülkenin bir eyaletine daha sıçradı. Kumamoto'daki Nankan kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde, yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakaları tespit edildi. Tesiste dün çok sayıda tavuğun ölü bulunması üzerine yapılan testler sonucunda görülen salgın nedeniyle 67 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi. Yapılan genetik testlerde ise salgına yol açan mutasyonun virüsün H5 tipi olduğu belirlendi.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Kumamoto eyalet yönetimi, salgının doğrulandığı tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede önlemleri en üst düzeye çıkarırken, kısıtlı hareket alanı ilan edilen bölgenin dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı. Tavuk çiftliği ve çevresinde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

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REKOR SAYIDA KANATLI HAYVAN ÖLMÜŞTÜ

Japonya’da bu yıl ilk olarak Akita eyaletinde patlak veren kuş gribi salgını Kagoshima ve Hyogo eyaletlerine de sıçramış, yaklaşık 355 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti. 2018 yılından bu yana ülkede ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayında görülen toplu kuş gribi vakaları, daha bulaşıcı olan H5N8 mutasyonunun etkisiyle birçok eyalete sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının da geçen yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

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Japonya
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