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Yıkamaya getirdiği aracı küle döndü

13.02.2021 08:48 | Son Güncelleme:
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Yıkamaya getirdiği aracı küle döndü

Bursa’da sürücüsünün yıkamak için oto yıkamaya getirdiği araç, yıkamaya gireceği esnada alev aldı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi’nde bulunan bir self servis oto yıkamada meydana geldi.

Bursa’da sürücüsünün yıkamak için oto yıkamaya getirdiği araç, yıkamaya gireceği esnada alev aldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi’nde bulunan bir self servis oto yıkamada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç sürücüsü, aracını yıkamak için oto yıkamaya geldi. Burada sıra bekleyen sürücü, bir süre sonra aracının motor kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, araçta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi. Yaşanan anlar, kameralara da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yıkamaya getirdiği aracı küle döndü

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