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  4. Yıkılan 5 katlı binanın içinden "Deprem Yatak" sağlam çıktı

Yıkılan 5 katlı binanın içinden "Deprem Yatak" sağlam çıktı

02.09.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılacak 5 katlı bina, "Deprem Yatak Projesi" için yerle bir oldu. Yıkılarak toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak, enkazdan sağlam çıktı.

Yıkılan 5 katlı binanın içinden "Deprem Yatak" sağlam çıktı

Bursa’da Deprem Yatak Projesi için kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı. Yıkılan 5 katlı binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak enkazdan çıkarıldı.

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YATAKLARIN HASAR ALMADIĞI GÖRÜLDÜ

İçerisinde cansız manken bulunan çelik konstrüksiyon yataklar 5 katlı bina enkazında hasar almadığı görüldü.

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Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ercan Yüksel, Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan ve Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yılmaz dayanıklılık testini raporlayarak kamuoyu ile paylaşacak. (İHA)

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