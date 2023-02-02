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Yıkım sonrası ortaya çıktı! 200 yıllık genelev sokağında değişim... 'Aslına uygun şekilde...'

02.02.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

200 yıllık genelev sokağında büyük bir değişim çalışması başladı. İstanbul Beyoğlu'nda pandemi sebebiyle kapatılan genelevlerin olduğu Zürafa Sokak'taki 31 bina yıkıldı. Yıkım sonrası tarihi hamam da ortaya çıktı. Restore edilip sosyal ve kültürel tesis yapılması planlanıyor. Beyoğlu Belediyesi’nin Etüt Proje Müdürü Yusuf Soyuer, “Modern yapılar yıkıldıkça etrafındaki tarihi binalar, binaların cepheleri ortaya çıktı. Alanın park olması planlanıyor ama çalıştaylardan sonra karar verilecek” dedi.

Yıkım sonrası ortaya çıktı! 200 yıllık genelev sokağında değişim... 'Aslına uygun şekilde...'

200 yıllık genelev sokağı dikkat çeken bir değişimin arifesinde. Karaköy Zürafa Sokak'taki 200 yıllık genelevler Beyoğlu Kültür Yolu'nun bir parçası olarak kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için 6 aylık çalışmalar neticesinde yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan tablo şaşırttı. Yıkım sırasında bulunan sinagog, kilise ve hamam gibi tarihi yapılan görünür hale geldi. İşte detaylar...

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Çalışmalardaki son durumu anlatan ve bu tarihi yapıların ne olacağına ilişkin bilgi veren Beyoğlu Belediyesi’nin Etüt Proje Müdürü Yusuf Soyuer, “Çalışmalar 6 ay önce başladı. Mülk sahipleri tarafından yıkımın gerçekleşmesi için Anıtlar Kurulu’na başvuruldu. Yıkım kararları alınınca 31 bina yıkıldı. Proje alanında ne yapılacağına dair uzman isimler ve hak sahipleriyle toplantılar yapıldı, çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz alanın park olması planlanıyor ama çalıştaylar yapılıp son karar verilecek." dedi.

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"YIKILDIKÇA ORTAYA ÇIKTI"

Soyuer "Modern yapılar yıkıldıkça etrafındaki tarihi binalar, binaların cepheleri ortaya çıktı. 19’uncu yüzyılda taş oda olarak yapılan ve son zamanlarda hamam olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir yapı da görünür hale geldi” diye konuştu.

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"ASLINA UYGUN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Hamamın tarihi eser ve tescilli kültür varlığı olduğunu aktaran Soyuer, “Korunması gereken yapı olduğu için aslına uygun şekilde değerlendirilecek. Binanın tescil kararı vardı. Kentsel tasarım projesine göre ne olacağı belirlenecek. Planlarda sosyal kültürel tesis olarak geçiyor. Aslına uygun şekilde projelendirip restorasyon yapılacak." dedi.

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"BİNALAR KORUNUYOR"

Soyuer "Yıkımlar tamamlandı, alanın kentsel tasarım projesinin yapılması kaldı. Projenin başlangıcındayız, yapıldıktan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yaptıklarımız Koruma Uygulama Denetim Büroları (KUDEB) tarafından denetleniyor, binalar korunuyor” ifadelerini kullandı.

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PROJE ANITLAR KURULU’NA GİDECEK

Hamamın mülk sahiplerinin fikirleri alınarak projelendirileceğini anlatan Soyuer, “Ortaya çıkan proje Anıtlar Kurulu’na gönderilecek, onayından sonra uygulamaya geçilecek. Hamamın sosyal ve kültürel tesis yapılması fikir aşamasında proje çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

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"UYGUN BULDUKLARINDA PROJE UYGULAMA ALINACAK"

Soyuer "Anıtlar Kurulu projeye olumsuz dönüş yaparsa görüşleri doğrultusunda yeniden bir proje hazırlanıp tekrar kurula sunulacak. Uygun bulduklarında da proje uygulamaya alınacak” dedi. (DHA)

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