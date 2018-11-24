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Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

Muğla'da belediye ekipleri, yol genişletme çalışması sırasında, kanuna aykırı yapıldığı belirtilen dönerciye ait sundurmayı sökmek istedi. İşletme çalışanları tebligat yapılmadığını iddia ederek, yıkım işlemini engellemek için İstiklal Marşı okudu. Marşa tekrar başlamaya çalışan işletme çalışanlarını polis engellerken, belediye ekipleri sundurmayı söktü.

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinin önündeki sundurmanın yıkımına engel olmak isteyen çalışanlar İstiklal Marşı'nı söyledi.

Recai Güreli Caddesi'nde bir iş yerinin önündeki sundurmanın yıkımı için çok sayıda belediye çalışanı, çevik kuvvet ve zabıta ekibi geldi.

Cadde ekipler tarafından trafiğe kapatıldı, iş yeri etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Ekiplerin tebligat yapmadığını gerekçe göstererek yıkıma engel olmak isteyen çalışanlar, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İkinci defa İstiklal Marşı'nı okumak isteyen çalışanlara, ekipler izin vermedi.

Kepçelerin yardımıyla sundurmalar iki kepçe yardımıyla söktü.

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Söküm sırasında işletme sahibi iş yeri avukatı ile belediye personeli arasında tartışma yaşandı. İş yeri avukatı Emre Aykın, yıkım işleminin hukuka aykırı ve tebligat yapılmadan gerçekleştiğini iddia ederek, şikayetçi olacaklarını belirtti.

Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından ekipler, kaçak olduğu iddia edilen sundurmayı sökerek malzemeleri belediyenin yediemin deposuna taşıdı.

Belediye ekipleri ise kaçak olan sundurmanın sökülmesi için günler öncesinden tebligat yapıldığını, ancak iş yerinin işlemi gerçekleştirmemesi nedeniyle söküm işlemini kendilerinin yaptığını ifade etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla istiklal marşı yıkım

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