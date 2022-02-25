Yılan adası nerede? Yılan Adası'nın Türkiye'ye uzaklığı ne kadar? Rusya tarafından işgal edilen Yılan Adası'nın harita üzerindeki konumu...

Rusya, Ukrayna'ya 25 Şubat Perşembe günü resmen savaş açtı. Dünden beri Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sürüyor. Gelen son haberlere göre Rusya, Yılan Adası'nı da işgal etti. Rusya'nın Yılan Adası'nı işgal etmesinin ardından internet kullanıcıları Yılan Adası'nın konumunu merak etmeye başladı. İşte Yılan Adası'nın konumu ve Yılan Adası'na dair merak edilenler...

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya bilinen diğer adıyla Serpent Adası Karadenizin Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır. Ukraynaca’da Зміїний, Rumence’de ise Insula Șerpilor adıyla bilinen Yılan Adası, Romanya ve Ukrayna arasında 2004 ile 2009 yılları arasında yaşanan sınır anlaşmazlığına ev sahipliği yapmıştı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından belirlendi. Yılan Adası Rusya’nın 24 Şubat 2022 yılında Ukrayna’ya başlattığı operasyonun ilk gününde Rusya tarafından işgal edildiği adadır.

YILAN ADASI TEHLİKELİ Mİ?

Yılan Adası'nda 1 m2 başına yaklaşık olarak 5 yılan düşmektedir. Bu yüzden adada çok fazla yılan vardır. Yılan Adası'nda yaşayan yılan türlerinin çoğu oldukça zehirlidir. Adanın gerçek adı Ilha de Quimada Grande Adasıdır. Adada pek çok Bothrops insularis türndeü yılanlar yaşamaktadır. Bu tür yalnızca bu adada yaşar ve zehirli bir çukur engerek türü olarak anılır.

Bu adada yaşayan yılanların uzunluğu yaklaşık olarak 50 ile 70 cm arasında olmaktadır. Bunun yanında bu adada yaşayan Bothrops yılanları Brezilya'daki yılan ölümlerinin %90'ının sebebi olduğu söylenir.

YILAN ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Rusya'nın İşgal ettiği yılan adasına halkın girmesi yasaktır. Yalnızca yılanlar ile ilgili araştırmalar yapacak kişilere izin verilmektedir. Bu adada Dünya'nın en zehirli yılanı olan Altın Mızrak Başlı Engerek Yılanı bulunmaktadır. 1909 yılında adaya bir deniz feneri inşa edilmiştir. Fenerin bekçisi ise bu adada yaşayan tek insan olma özelliğine sahiptir.

