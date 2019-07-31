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Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Konya'da, evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan zanlı, Ali El A'nın (29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), dün evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek isterken tüfekten çıkan saçmalar eşi Zeynep El A'ya (21) isabet etmişti.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve hamile olduğu belirtilen kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli Ali El A. (29) jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Konya Seydişehir tüfek yılan

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