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Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana geldi.

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Tunceli’de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ronya Engin’i yılan soktu, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yılanın soktuğu kız çocuğu ambulansla Elazığ’a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Engin, yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuğun cansız bedeni hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçeye götürüldü.

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