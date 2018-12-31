HABER

Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yılbaşı özel çekilişi, idarenin Anıttepe Binası'nda saat 15.00'de başlayacak. 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve 2 amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecekleri aktarılan duyuruda, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Van'da 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildiVan'da 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
Lösemili Adnan'ın isteği gerçek oldu, YouTube fenomeni Enes Batur ziyarete geldiLösemili Adnan'ın isteği gerçek oldu, YouTube fenomeni Enes Batur ziyarete geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amorti büyük ikramiye milli piyango idaresi Yılbaşı 2019 özel çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.