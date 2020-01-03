Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok eden uyuşturucu itirafı

Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti. Grup, gece boyu eğlenip, alkol aldı.

Sabah ise diş hekimi Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, soruşturmayı sürdüren polis, ilk olarak gençlerin alkolle birlikte enerji içeceği içtiklerini tespit etti. Polis evde yaptığı araştırmada, uyuşturucu ve sahte alkole dair bir delil bulamadı. Her türlü ihtimal değerlendirilerek, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.