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  4. Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 04:09 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatı katında düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla bina sakinleri apartmanı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanıkları binaya bir grup gencin girdiğini çatıda ateş yakarak eğlendiklerini bir süre sonra da buradan ayrıldıklarını, yangının da sonradan başladığını belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)

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Bursa yangın

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