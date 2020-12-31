Yılbaşı kısıtlamaları ne zaman başlıyor, nelere izin veriliyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları bu akşam itibarıyla başlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar ne kadar sürecek, neler yasak, nelere izin veriliyor? Detayları derledik:

Ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma kısıtlamaları 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayacak.

Ne zaman son bulacak?

4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te son bulacak.

Neler yasak?

Hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda uygulanan esaslar yılbaşı kısıtlamalarında da uygulanacak.

Konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamaları yapılamayacak.

Oteller ve konaklama tesislerinde DJ performansları da dahil müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Kurallara uymayan otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Sosyal medyada da Covid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırı hususlara karşı denetim yapılacak.

Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de dahil olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 1 ocak 2021 Cuma günü 10.00'a kadar tüm girişlerin sınırlandırılacak.

Neler, nasıl serbest?

Kısıtlamalar boyunca balıkçılar Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

Müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı olacak şekilde avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler çalışabilecek.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek

1 Mart 2021 tarihine kadar sendikaların genel kurul dahil etkinlikleri ertelendi. (Daha önce sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikte ve kooperatiflerin etkinlikleri de ertelenmişti)

1 Ocak Cuma günü kılınacak Cuma namazı için vatadanşlara araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın cami için izin verilecek.

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık'ta Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunmuş, yılbaşında alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti.

Erdoğan, "Partiler, otellerde olsun villalarda olsun, güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Söz konusu partilere operasyon düzenlenebileceğini belirten Erdoğan, "İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır" demişti.