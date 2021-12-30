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Yılbaşı mesajları, sözleri! 2022 yılbaşı tebrik kartları ve kutlama mesajları!

30.12.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girerken, yılbaşı mesajları, sözleri ve tebrik kartları, birçok kişi için çok önemlidir. Çünkü yılbaşı mesajları, sözleri, en iyi ve yeni yılbaşı tebrik kartları ile anlam kazanır. Birçok sosyal medya kullanıcı, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında yılbaşı tebrik kartlarını ve kutlama mesajlarını paylaşarak, yakın çevresinin yeni yılını kutlar.

Yılbaşı mesajları, sözleri! 2022 yılbaşı tebrik kartları ve kutlama mesajları!

2022 yılına özel yılbaşı tebrik kartları ve kutlama mesajları, sadece sosyal medyada değil, birçok mecrada da paylaşılır. Eskiden, sosyal medyanın yaygın olmadığı dönemlerde yılbaşı tebrik kartları, bireysel olarak insanlar arasında paylaşılır, yeni yıl için güzel dilekler dilenirdi. Şimdi ise yılbaşı tebrik kartları, yılbaşı mesajları, sözleri ve kutlama mesajları, sosyal medyada, mail uygulamalarıyla, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşılıyor.

YILBAŞI TEBRİK KARTLARI!

Şimdilerde yılbaşı tebrik kartları, neredeyse kalmadı. Bazı hediyelik eşya satan yerlerde, kitapçılarda veya kırtasiyelerde yılbaşı tebrik kartları satılıyor.

Bunların dışında yılbaşı mesajları da ilgi görüyor.

İşte o yılbaşı mesajlarından bazıları ve 2022 yılına dair fotoğraflar…

Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

2022 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

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Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

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Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

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Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

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Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

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Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

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Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

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2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

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Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

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2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

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Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

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2022 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2021 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

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Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

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Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

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Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

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