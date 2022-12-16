Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? 2023 yılbaşı tatili takvimi!

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı bilindiği üzere her sene farklı günlere denk gelmektedir. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

YILBAŞI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Yılbaşı günü merak konusu oldu.

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 2023'ün ilk günü olan 1 Ocak ise Pazar günü.

YILBAŞI 2023 TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılının son günü 31 Aralık Cumartesi günü olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olacak.

