HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? 2023 yılbaşı tatili takvimi!

Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? 2023 yılbaşı tatili takvimi!

16.12.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi için plan yapmaya başlayan vatandaşlar Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar yılbaşı tatili için kendilerine uygun seçenekleri incelemeye başladı. Bazı kişiler şık bir restoranda yeni yılı karşılamak isterken birçok vatandaş da otel rezervasyonu yaptırmayı düşünüyor. Peki, yılbaşı ne zaman? 2023 yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler....

Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? 2023 yılbaşı tatili takvimi!

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı bilindiği üzere her sene farklı günlere denk gelmektedir. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

Beymen'den yılbaşı kampanyası

YILBAŞI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Yılbaşı günü merak konusu oldu.

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 2023'ün ilk günü olan 1 Ocak ise Pazar günü.

YILBAŞI 2023 TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılının son günü 31 Aralık Cumartesi günü olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehidin annesinin oğluna son sözü yürekleri dağladıŞehidin annesinin oğluna son sözü yürekleri dağladı
'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!
İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı hangi gün yılbaşı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul

Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.