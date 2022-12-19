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Yılbaşı ne zaman, tatili kaç gün? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Geri sayım başladı

19.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin bitmesine sayılı günler kaldı. Bununla birlikte çalışanlar, kaç gün tatil yapacağını araştırmaya başladı. '31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki yılbaşı ne zaman, tatili kaç gün? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

Yılbaşı ne zaman, tatili kaç gün? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Geri sayım başladı

Yeni yıl resmi tatil araştırmaları sene sonuna kısa bir zaman kala arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Her sene farklı güne denk gelen yılbaşı tatilinin bu sene hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki yılbaşı ne zaman, tatili kaç gün? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

YIL NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık, Cumartesi gününe denk geliyor. Yıl başı olan 1 Ocak ise Pazar gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. Ancak bu sene yılbaşının, pazar gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu tatili içinde olacak.

Yılbaşı ne zaman, tatili kaç gün? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Geri sayım başladı

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, yılbaşı tatili pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle yılbaşı tatili uzamayacak. Yılbaşı, haftasonunda kutlanacak.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2023 - Yılbaşı
21-23 Nisan 2023 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2023 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2023 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
19 Mayıs 2023 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz 2023 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2023 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2023 - Cumhuriyet Bayramı


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