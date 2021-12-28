Yılbaşı öncesi Adana polisinden operasyon! Evler dedektör köpeklerle arandı

Yılbaşı öncesi Adana polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Operasyonlar sıklaşırken, son olarak 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.
Söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince arandı.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
(AA-İHA)
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