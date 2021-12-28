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  4. Yılbaşı öncesi Adana polisinden operasyon! Evler dedektör köpeklerle arandı

Yılbaşı öncesi Adana polisinden operasyon! Evler dedektör köpeklerle arandı

28.12.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Emniyet yılbaşı öncesi operasyonlarını sıklaştırdı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince aranırken, torbacılık yaptığı iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi Adana polisinden operasyon! Evler dedektör köpeklerle arandı

Yılbaşı öncesi Adana polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Operasyonlar sıklaşırken, son olarak 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

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DEDEKTÖR KÖPEKLERLE ARANDI

Söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince arandı.

KOPEK

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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