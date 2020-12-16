Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Türkiye genelinde özellikle 2019 yılından bu yana sahte içkiye bağlı ölüm vakaları giderek artmasına rağmen, merdiven altı işletmeler tarafından etil alkol yerine içerik olarak metil alkolün kullanıldığı sahte içkiler fiyat olarak orijinal içkilere göre daha ucuz olduğu için bazı kişiler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son aylarda İzmir, Mersin, İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Muğla, Zonguldak’tan sahte içkiye bağlı ölümler yaşanırken son olarak dün gece Bursa’da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 11 kişiden 6'sının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3-4 KADEHİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Yeni yıl öncesi sahte içkiden ölümlerde artışın da olmasıyla değerlendirmelerde bulunan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, metil alkolün belli bir miktardan sonra vücutta toksit etkisi yarattığını ve yılbaşı öncesi içki alışverişi yaparken güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, içilecek 3-4 kadeh metil alkol içerikli içkinin ölüme neden olacağını belirtti.