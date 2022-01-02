Yılbaşı sabahı 3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

Kaza, yılbaşı sabahı saat 05.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Yavuz'un (27) kullandığı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da palmiye ağacına çarptı.

CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ön tarafı hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Kader Yanar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü Kadir Yavuz ile yanındaki İsmail Aydınlık (24), Pouya Goudarzın (32) ve Gökhan Kırboğa (28) ise ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken, hastanedeki yaralılar Kadir Yavuz ve Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın'ın ise tedavileri sürüyor.

İŞTEN ÇIKTIKTAN SONRA EVLERİNE GİDİYORLARDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsileri sonrası İsmail Aydınlık, Gökhan Kırboğa ve Kader Yanar'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kader Yanar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya gönderildi, Gökhan Kırboğa'nın cenazesi de dün Hilal Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsmail Aydınlık'ın cenazesi ise bugün Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kızılcabölük Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, yılbaşı gecesi Tavas ilçesinde bir eğlence merkezinde çalıştıkları, işten çıktıktan sonra evlerine gitmek üzere minibüste oldukları öğrenildi. (DHA)

