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Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

28.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

Yeni yıla kısa bir süre kala çok sayıda çalışan tarafından 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 1 Ocak 2021 resmi tatil mi olacak? İşte yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün olacak sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar…

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina ve endişeler ile geçen 2020 yılının ardından tüm dünya 2021 yılını büyük umutlarla bekliyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşlar ise 31 Aralık resmi tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Hem tatil planı hem de yılbaşı hazırlığı yapmak isteyenler bu sorusunun cevabını merak ederken 1 Ocak tatil mi sorusunun yanıtı da sorgulanıyor.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık hangi gün sorusuna cevap olarak 2020 yılında 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle çalışanlar perşembe gününün yarım gün tatil olup olmayacağını araştırıyor. Ancak mevzuatta yer almadığı için resmi tatil ya da yarım gün tatil olmayacak.

1 OCAK 2021 RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak hangi gün sorusuna yanıt olarak ise 2021 yılında 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak günü resmi tatil olarak geçiyor. Böylece çalışanlar ve öğrenciler 1 Ocak günü tatil yapabilecek. Özel sektörü kamu ve okullar 1 Ocak 2021 Cuma günü tatil olacak.

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YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili 1 Ocak gününü kapsarken hafta sonu olan cumartesi ve pazar günüyle birlikte 3 günlük bir tatil söz konusu oldu. Buna karşılık yılbaşı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar da belli oldu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak. Sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2020 Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamasında "Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemizin için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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