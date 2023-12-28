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Yılbaşında kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

28.12.2023 19:20 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Birçok kişinin aklında yılbaşında hava nasıl olacak? soruları var. Peki yılbaşında kar yağacak mı? Hava güneşli mi olacak? Yurt genelindeki yılbaşı hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki yılbaşında hangi illerde kar yağışı görülecek? İşte yanıtı...

Yılbaşında kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Binlerce kişi 'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. Yurt genelindeki yılbaşı hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul'a yılbaşında kar yağışı beklentisine ilişkin detaylar...

YILBAŞINDA KAR YOK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmin haritasına göre Türkiye genelinde yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

1 OCAK YILBAŞI'NDA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşında İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirlerimiz başta olmak üzere yurt genelinde az bulutlu bir hava hakim olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı Ocak ayından önce beklenmiyor. Ocak ayı ile birlikte havaların daha da soğumasıyla birlikte mevsimin ilk etkili kar yağışı İstanbul'da etkili olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bu sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ankara İstanbul İzmir yılbaşı gecesi
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