Yıldırım Akbulut: Eski başbakan 86 yaşında hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle Kasım ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından 1989 yılında Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığı ve başbakanlık görevine gelen Akbulut, bu görevlerini ANAP Kongresi'ndeki seçimleri Mesut Yılmaz'a karşı kaybettiği 1991 yılına kadar sürdürdü.

Başbakanlığından önce 1987-89 yıllarında ve daha sonra 1999-2000 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi.

1935'te Erzincan'da doğan Akbulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve siyasete atılmadan önce serbest avukatlık yapmıştı.

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