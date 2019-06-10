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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir" - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "Canlı yayını gerçekleştirecek moderatör İsmail Küçükkaya, her bir adaya eşit sürede, aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." dedi.

Ünal ile Altay, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın bahçesinde gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

İlk açıklamayı yapan Ünal, Altay'la yürüttükleri çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaşacaklarını aktaran Ünal, "Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyoruz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." diye konuştu.

Mahir Ünal, canlı yayının herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde orak yayınla gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da canlı yayını gerçekleştirecek moderatör İsmail Küçükkaya'nın her bir adaya eşit sürede eşit aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştireceğini belirterek, "Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip yürütecektir. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan, özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayını alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal ile 2 gündür yürüttükleri görüşmeler sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metninin ortaya çıktığını vurgulayan Altay, "İstanbulumuza, adaylarımıza, 'Türkiyemize hayırlı olsun' diyoruz." dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine Ünal, "Eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar, kendi aralarındaki müzakereyle belirleyecekler." dedi.

Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, "Sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım'la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk." diye konuştu.

Altay da parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka zaten bir katkısı vardır. " ifadesini kullandı.

Mahir Ünal da "Takdir edersiniz ki genel başkanlar bu süreçte kendi adaylarıyla ilgili çünkü Sayın Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı AK Parti adayı, Sayın Ekrem İmamoğlu da Millet İttifakı CHP adayı. Doğal olarak hem CHP Genel Başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı kaçınılmaz olarak bu sürecin devamında en başından itibaren etkili olmuşlardır." diye konuştu.

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