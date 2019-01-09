Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti 

ANKARA (DHA) - TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, TBMM'de Singapur'un Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi A Selverajah'\u0131 kabul etti.\n(FOTO\u011eRAF)\nSosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran Palu ailesi payla\u015f\u0131m\u0131!CHP'li milletvekili, Meclis'teki bas\u0131n toplant\u0131s\u0131na patlam\u0131\u015f m\u0131s\u0131rla geldiErdo\u011fan: FET\u00d6'n\u00fcn belediyelerdeki son kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 31 Mart'ta\u00a0milletimiz tasfiye edecek
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