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Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul etti

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