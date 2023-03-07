Yıldız çiçeği kaç günde bir sulanır? Yıldız çiçeği suyu sever mi, ne zaman açar?

Ana vatanı Meksika olan yıldız çiçeği, sıcağı seven bir çiçek türüdür. Meksika'nın da ulusal çiçeği olarak kabul edilen yıldız çiçeği, papatyagiller ailesinde yer alır. Yıldız çiçeği ekseriyetle sonbahar ve yaz ayları boyunca çiçekli kalabilmektedir. Hem saksıda hem bahçelerde hem de vazoda oldukça hoş görünen bu çiçek, doğru bakım ve koşullar sayesinde uzun süre canlı kalabilir. Yıldız çiçeğinin bakımı ile ilgili oldukça fazla araştırma yapılmaktadır.

Yıldız çiçeği kaç günde bir sulanır?

Halk arasında dalya çiçeği olarak bilinen yıldız çiçeği, tohum veya fidan olarak evde yetiştirilebilir. Öncelikle doğru toprak seçimi çok önemlidir. Kolay su geçiren bir toprak, yıldız çiçeği için oldukça uygundur. "Yıldız çiçeği kaç günde bir sulanır?" sorusuna ise toprağın kuruluk oranına göre farklı yanıt verilir. Ortam koşullarına göre yıldız çiçeğinin toprağına farklı periyotlarla su vermek gerekebilir. Nem dengesi bakımından haftada en az 1 defa sulanmalıdır.

Yıldız çiçeği suyu sever mi?

Yıldız çiçeğinin suyu sevip sevmediği merak edilmektedir. Bu bitki susuzluğa dayanıklıdır yani suya çok ihtiyaç duymaz. Zaten çok fazla sulama yapılmaz. Ancak kaliteli su kullanmak önemlidir. Çiçeğe ne zaman su verileceğine toprağı kontrol edilerek karar verilebilir. Eğer toprak kurumuşsa su verme zamanı gelmiş demektir. Yıldız çiçeğinin toprağı kurudukça sulama işlemi yapılabilir ancak bu sulama işlemi sık aralıklarla yapılmamalıdır.

Yıldız çiçeği ne zaman açar?

Sıcağı seven yıldız çiçeği, günde en az 5 saat güneş ışınları ile temas etmelidir. Ancak sıcağı sevse de sürekli kapalı alanda bulunmaması gerekir. Pencere kenarı ya da güneş ışığı alan yerlerde tutulması gerekir. Doğru sulama aralığına da dikkat edildiğinde çiçek açma için uygun koşullar sağlanmış olur. "Yıldız çiçeği ne zaman açar?" sorusuna net bir yanı vermek mümkün olmasa da genellikle 6 ay içinde çiçek verdiği görülebilir.

Yıldız çiçeği özellikle çiçek açma döneminde temiz havaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle hava alan yerlere koymak gerekir. Güneş alan ve çok rüzgarlı olmayan balkonlar yıldız çiçeği için idealdir. Bu ortamlarda yıldız çiçeği sağlıklı bir şekilde büyüyerek çiçek açabilir. Tabi ki doğru toprak seçimi, sulama, konumlandırma ve ortam ısısı çiçek açma açısından önemlidir. Eğer yıldız çiçeği için uygun koşullar sağlanmazsa yeni dikilen bir fide ya da tohum hiç çiçek açmaz. Çiçeklenmiş olan bir yıldız çiçeği ise çürüyerek solabilir.

Yıldız çiçeği kışın kurur mu?

Sıcak ortamı seven bir çiçek bu ortamla özdeşleştikten sonra soğuk ortama geçtiğinde sağlıklı kalamayabilir. Bu durum belli koşullara göre değişiklik gösterebilir. Yumrulu çiçekler genellikle soğuğa dayanıklılık gösteremez. "Yıldız çiçeği kışın kurur mu?" diye merak edilmektedir. Bu çiçeğin kurumaması için ortamın en az -7 derece olması gerekir. Toprak üstü bölüm ise -12 derecede kuruyabilir. Eğer yıldız çiçeğinin kurumaması için gübre ve toprakta çeşitli önlemler alınırsa bitki ilkbaharda yeniden yeşerip çiçek verebilir.

Yıldız çiçeğini kış aylarında soğuğa karşı korumak için ılık ortamda file ya da bez yardımıyla talaşlı bir zemine koyulması gerekir. Ayrıca topraktan söktükten sonra neminin gitmesi için 2-3 saat havalandırılmalıdır. Naylon poşet çürümeye neden olacağından saklamak için poşete koyulmamalıdır. Hafif nemli ve ılık bir zeminde saklanması kurumasına ve ıslak kalmasına engel olabilir.



