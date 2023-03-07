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Aloe vera kaç günde bir sulanır, nasıl bakılır? Aloe vera nasıl daha hızlı büyür, neden yumuşar?

14.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerde en çok yetiştirilen bitkilerden olan aloe vera, sarısabır adıyla da bilinir. Zarif görünümü, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile öne çıkan aloe vera, şifalı oluşuyla tanınır. Pek çok kozmetik ürününün içinde kullanılan aloe veranın farklı çeşitleri de vardır. Evde yetiştirmesi kolay olan aloe vera bitkisi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Günümüzde daha çok cilt ve saç bakımı için kullanılan aloe vera bitkisinin bakımı nasıl olmalıdır, ne kadar sulanmalıdır?

Aloe vera kaç günde bir sulanır, nasıl bakılır? Aloe vera nasıl daha hızlı büyür, neden yumuşar?

Görüntüsü ve faydaları ile pek çok kişiyi cezbeden aloe vera bitkisi, bitki yetiştirmeyi seven herkesin bahçesinde ya da saksısında mutlaka yer alır. Sivri uçlu, dolgun ve uzun yapraklarının içi jelimsi bir madde ile doludur. Özellikle cilt sağlığına iyi gelen bu bitki 12 farklı vitamin, 18 farklı amino asit ve 20 farklı mineral bulunduruyor. Evfe iyi bir şekilde aloe vera yetiştirmek için aloe vera bakımını bilmek gerekir.

Aloe vera nasıl bakılır?

Evde aloe vera yetiştirmek isteyen kişiler bu bitkinin bakımı ile ilgili bilgileri araştırır. Öncelikle aloe veranın güneş seven bir bitki olduğu bilinmelidir. Gölgelik yerlerde büyümesi mümkün değildir. Aloe vera için en uygun ortam doğrudan güneş ışığı almayan yani direkt olarak güneşe maruz kalmayacağı ortamlardır. Bunun için evde güneş alan pencereler ya da güneşli balkonlar tercih edilebilir. Aloe veranın günde 6-8 saat kadar güneş ışığı alması daha verimli büyümesinin sağlar. Eğer yaz aylarında hava çok soğuk değilse balkonda yetiştirebilirsiniz. Havalar soğuduğundaysa bitkinin donmaması için korunaklı bir yere koymanız daha iyi olur. Biraz bile soğuk havaya maruz kalması aloe veranın içindeki jelin pelte pelte olmasına ve donmasına neden olabilir. Doğru toprak seçimi de aloe vera bakımı için önemli bir noktadır. Bu bitkinin toprağı zengin, geçirgen ve humuslu yapıda olmalıdır.

Aloe vera nasıl daha hızlı büyür?

Ayrıca aloe vera nasıl daha hızlı büyür sorusu için de gübreleme tavsiye edilebilir. Nisandan eylüle kadar hızla büyüyen aloe vera bitkisi evde yetiştirilebilir. Nisandan eylüle kadarki aralıkta iyi bir gübreleme yapılan aloe vera daha hızlı büyür. Büyümesini hızlandırmak için ayda 2 kez olacak şekilde gübreleme yapılabilir. Ancak gübreleme yaparken gübreyi sulandırmak daha iyi olacaktır. Gübreyi sulandırıp sulama yapılacak günlerde gübreyi ekleyebilirsiniz. Kış aylarında ise gübreleme yapmamaya dikkat etmek gerekir. Kışın ılık ortamda bulunması önemlidir. Don olayı yaşanmaması için kış aylarında dışarıda bırakılmaması gerekir. "Aloe vera balkonda yetişir mi?" sorusuna ılık iklim koşulları sağlandığı sürece evet şeklinde yanıt verilebilir. Eğer hava soğuk değilse ve balkon güneş alıyorsa aloe vera balkonda yetişir.

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Aloe vera kaç günde bir sulanır?

Aloe vera ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus doğru sulamadır. Dolayısıyla "Aloe vera kaç günde bir sulanır?" diye merak edenler için şunu söylemekte fayda vardır: Aloe vera neredeyse hiç suya ihtiyaç duymaz. Yani aloe verayı gereğinden fazla sulamak çürümesine yol açabilir. Yaz aylarında haftada 2 defa, kış aylarında ise haftada 1 kez sulamak yeterlidir. Yapısı gereği suya ihtiyaç duymayan aloe verayı sulamak için de toprağın yapısına dikkat etmek gerekir. Eğer yüzeyin 5 cm altındaki toprak kurumadıysa sulama yapmayın, 5 cm alttaki toprak kuruduğu zaman sulama yapabilirsiniz. Sulama yapılırken sulamanın derinden olması gerekir ve yavaş bir şekilde yapılmalıdır.

Aloe vera nasıl canlandırılır?

Bazı durumlarda aloe vera bitkisi solabilir ancak bitkiyi canlandırmak mümkündür. "Solmuş aloe vera bitkisi nasıl canlanır?" sorusu için budama önerilebilir. Solan yapraklar kesilebilir ve buraya hava akımının girmesini önlemek için üzeri kapatılabilir. Bu sayede bitki canlandırılarak çiçek açması sağlanabilir. Ayrıca aspirin ve kuru maya karışımı da etkili olabilir. Toz hâline getirilen aspirin ve kuru maya su ile güzelce karıştırıldıktan sonra aloe verayı sularken kullanılabilir.

Aloe vera bitkisinin yapraklarında bulunan jel kullanılabilir. Bunun için yaprakları kesmek gerekir. Ancak doğru şekilde kesmeye özen gösterilmelidir. Bu sayede aloe veraya zarar verilmemiş olur. "Aloe vera kesildikten sonra uzar mı?" sorusu merak edilir. Eğer yaprak doğru kesilirse sonrasında yine uzayabilir. Ayrıca olgunlaşmış yaprakları kesmek gerekir. Henüz küçük olan yapraklar kesilirse hem jel alınamaz hem de bunların tekrar uzaması mümkün olmayabilir.

Aloe vera neden yumuşar?

Aloe vera bitkisinin yapraklarında kimi zaman yumuşama görülebilir. Bu bitkiyi yetiştiren kişiler de "Aloe vera yaprakları neden yumuşar?" sorusuna yanıt arar. Aloe veranın yumuşamasının nedeni fazla sulama olabilir. Ayrıca toprak türü de yapraklarda yumuşama yapabilir. Eğer bitkinin toprağı yeterli miktarda hava geçirmiyorsa verilen su bitki köklerini boğar. Bunun sonucu bitki zarar görmeye başlar.

Kökleri kontrol etmek için bitkiyi dikkatli bir şekilde saksıdan çıkarıp toprağa bakmak gerekir. Eğer çamurlaşmış bir yapı varsa köklerden arındırılmalı ve başka bir saksıya tekrar dikilmelidir. "Aloe vera saksısı nasıl olmalı?" sorusuna ise bitkinin boyutuna göre yanıt verilebilir. Bu bitki hızla yayılıp büyüdüğü için geniş saksı tercih etmekte fayda vardır.

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