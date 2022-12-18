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  4. Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

18.12.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı hakkında açıklama yaptı. Peki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattındaki test sürüşüne katıldı. Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının açılacağı tarihi, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

YILDIZ-FULYA-MECİDİYEKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a iki metro açılacağını belirtti.

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralık'ta açılacağını aktardı.

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

Dudullu-Bostancı metro hattının ise bir gün sonra yanı 1 Ocak'ta açılacağını dile getirdi.

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, "İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!

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