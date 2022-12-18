İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattındaki test sürüşüne katıldı. Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının açılacağı tarihi, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattı tarihini duyurdu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a iki metro açılacağını belirtti.
İBB Başkanı İmamoğlu, Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralık'ta açılacağını aktardı.
Dudullu-Bostancı metro hattının ise bir gün sonra yanı 1 Ocak'ta açılacağını dile getirdi.
İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, "İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız." ifadelerini kullandı.