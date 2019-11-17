HABER

YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI    

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 23:37 | Son Güncelleme

  Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA  Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
Hatay’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHatay’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Zehir taciri 5 zanlı tutuklandıZehir taciri 5 zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Türkiye'nin Andorra maçı 11'i belli oldu

Türkiye'nin Andorra maçı 11'i belli oldu

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Sürücü minibüsten fırladı

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.