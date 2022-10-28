Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova’da, sobalar tütmeye başladı

Her sene yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da, kahvehane ve evlerde soba bacaları tütmeye başladı.

Bingöl’ün 2 bin rakımlı ilçesi Karlıova’da yaz mevsimi kendini soğuk havalara bıraktı. Geçtiğimiz günlerde de yüksek bölgelere kar yağmasının ardından, ilçedeki evler ve kahvehanelerde sobaların bacaları tütmeye başladı.

İlçe merkezindeki kahvehanelerde sabah ve akşam saatlerinde sobalar yakılırken, vatandaşlar da ısınmak için kahvehanelere gidiyor. Havaların gittikçe soğuk olduğunu belirten vatandaşlardan Fatih Gülen, “Havalar çok soğudu, biz de kendimizi kahvehanelere attık ve sobalarla ısınmaya çalışıyoruz” dedi.

