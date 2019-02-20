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“Yılın Basın Fotoğrafları” seçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi Antalya’da toplanıyor.Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen, ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplanacak.

“Yılın Basın Fotoğrafları” seçiliyor

Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi Antalya’da toplanıyor.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen, ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplanacak. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nın 2019 yılı jürisinde, Türkiye’de ve dünyada basın fotoğrafına yön veren isimler buluşacak. Antalya ASKA Lara Otel’de düzenlenecek toplantıda jüri, iki gün boyunca, başvurusu yapılan 5 binin üzerinde fotoğraf arasından değerlendirme yapacak ve 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Üniversite gençliği ile birlikte
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi’nin konukları, etkinlik ve söyleşilerle Akdeniz Üniversitesine konuk olacak. Bu yıl ilk kez, özel yarışmaya dahil edilen AB Özel Ödül Kategorisi “Misafir-Mültecilik” fotoğraflarının seçimine de katılacak olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 22 Şubat Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yavuz Tekelioğlu Salonu’nda, gençlerle bir araya gelecek. Aynı gün Türkiye’nin Pulitzer ödülü sahibi tek gazetecisi Murad Sezer ve Salih Zeki Sarıdanışment, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin konuğu olacak. İletişim Fakültesi, 21 Şubat Perşembe günü ise alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ve Tolga Adanalı’yı ağırlayacak.

5 binin üzerinde fotoğraf katıldı
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nda bu yıl ödül kazanacak eserler, 3 bin 484 fotoğraf arasından seçilecek. Yarışmada ilk kez bu yıl Ara Güler adına verilecek olan ve üniversitelerin, İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri arasında düzenlenen “Ara Güler Özendirme Ödülü” için ise bin 535 fotoğraf başvurusu yapıldı. Ödül kazanan eserler, 1 Mart Cuma günü Ankara’da yapılacak toplantıyla açıklanacak. Ödüller ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 35. kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran’da sahiplerini sunulacak.

Sadece fotoğraf seçmiyoruz
Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini, Yılın Basın Fotoğrafları’nın medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini, Türk turizminin başkentinde ağırlarken, bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye’de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle, basın fotoğrafçılığına olan ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Jürisi:
TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışment
İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altınkardeş
Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris PİTARAKİS(Yunanistan)
Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer
Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt
Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün
Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa)
Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran
DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı
Instagram Fotoğrafçısı Mustafa Seven
Gençlik ve Spor Bakanı Basın Müşaviri İlhan Demir

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