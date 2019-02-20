“Yılın Basın Fotoğrafları” seçiliyor

Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi Antalya’da toplanıyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen, ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplanacak. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nın 2019 yılı jürisinde, Türkiye’de ve dünyada basın fotoğrafına yön veren isimler buluşacak. Antalya ASKA Lara Otel’de düzenlenecek toplantıda jüri, iki gün boyunca, başvurusu yapılan 5 binin üzerinde fotoğraf arasından değerlendirme yapacak ve 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Üniversite gençliği ile birlikte

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi’nin konukları, etkinlik ve söyleşilerle Akdeniz Üniversitesine konuk olacak. Bu yıl ilk kez, özel yarışmaya dahil edilen AB Özel Ödül Kategorisi “Misafir-Mültecilik” fotoğraflarının seçimine de katılacak olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 22 Şubat Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yavuz Tekelioğlu Salonu’nda, gençlerle bir araya gelecek. Aynı gün Türkiye’nin Pulitzer ödülü sahibi tek gazetecisi Murad Sezer ve Salih Zeki Sarıdanışment, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin konuğu olacak. İletişim Fakültesi, 21 Şubat Perşembe günü ise alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ve Tolga Adanalı’yı ağırlayacak.