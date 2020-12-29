Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş için çalıştığı hastanede tören düzenlendi. Törene, doktorun babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile çocukları Zehra ve Arda’nın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yanı sıra arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş’un kardeşi Nurcan Bayraktar, törende kısa bir konuşma yaparak, “Ağabeyim herkese hakkını helal ediyor. Söylenecek pek bir şey yok. Sizlere çok teşekkür ediyor, Allah herkesten razı olsun. Bende sizlerin kardeşiyim” diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Doktor Durmuş’un arkadaşlarından Dr. Eylem Demir de, “Yavuz hoca çok iyi bir insandı. Çok çalışkandı. Koronavirüs sürecinde çok çalıştı. Hatta evinde karantinadayken bile çalışmaya devam etti. Çok güzel bir insandı. Acımız çok büyük ve taze. Geçen yılın en başarılı doktoru seçilmişti” dedi.