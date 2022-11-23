Yılın son büyük indirimleri başladı! Binlerce üründe müthiş fırsatlar sizi bekliyor

Black Friday haftasına girmemizle birlikte onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirimlere başladı. Mango, Cat, Stanley, Ray-Ban, Guess, Diesel derken ünlü markalardaki indirimler alışveriş tutkunlarının yüzünü epeyce güldürdü. Biz de sizin için farklı kategorilerdeki indirimleri derlediğimiz bir içerik hazırladık. İşte parfümden saate, kabandan bota, güneş kreminden fondötene, ütüden termosa, bilgisayardan akıllı telefona aklınıza gelen her şeyi bulabileceğiniz o çılgın indirimler!
Black Friday haftasına girmemizle birlikte Mango "Black Week" adı altında neredeyse tüm ürünlerinde %50'ye varan indirimlere başladı. Yeni sezon ürünlerindeki bu dev indirim, alışveriş severler tarafından büyük ilgi ve heyecanla karşılandı. Siz de Mango'nun birbirinden şahane ürünlerine çok çok uygun fiyatlara sahip olmak ister misiniz? Öyleyse acele edin, çünkü stoklar hızlıca tükeniyor.Ürünleri İncele
Beyler otantik ve güçlü kokulardan hoşlanıyorsanız bu parfüm önerimize mutlaka kulak vermelisiniz. Karizmatik erkeklerin severek kullandığı, sizi olduğunuzdan daha çekici kılacak Yves Saint Laurent Y; bergamot, zencefil, adaçayı notalarının elma notasıyla keskinleştirilmesiyle oluşturulan eşsiz bir koku. Kalıcılığı oldukça yüksek olan bu parfümü mutlaka denemelisiniz!
Kullanıcı yorumları:
"Muhteşem bir koku."
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Kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan güneş gözlüğü markalarından Ray-Ban'ın en sevilen unisex modellerinden biriyle karşınızdayız! Kemik çerçevesi, UV400 korumalı yapısı ve polarize özelliğiyle öne çıkan bu model, yediden yetmişe herkes tarafından çok beğeniliyor. Siz de yaz kış kombinlerinize hava katacak, kaliteli bir güneş gözlüğü arayışındaysanız hazır indirimdeyken bu modele bir şans verebilirsiniz.
Kullanıcı yorumları:
"Çok rahat, kaliteli gözlük."
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Her kombinin altına uyum sağlayan, zahmetsiz şıklığın anahtarı spor ayakkabılar Efsane Günler indiriminin en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Her zaman, her ortamda ihtiyaç duyulan spor ayakkabılar arasında öne çıkan kimi ünlü markalar efsaneleşmiş modelleriyle kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Sizin için Skechers, Puma, Nike, Adidas gibi tanınmış markaların indirimdeki spor ayakkabılarını seçtik.Ürünleri İncele
İşte, seyahatte, doğada nerede olursanız olun yıllar boyu size eşlik edecek, dayanıklılığı ve kalitesi dillere destan Stanley ürünlerindeki yüz güldüren indirimleri keşfetmek ister misiniz? En yakın arkadaşınız olmaya aday Stanley termoslara, doğada sevdiklerinizle geçireceğiniz anları daha keyifli hâle getirecek soğutucu çantalara, ofisinize taşıyacağınız yemekleri saatlerce olduğu ısıda ve lezzette tutacak yemek termoslarına sahip olmak için acele edin, indirimin bitmesine oldukça az kaldı.Ürünü İncele
Şık tasarımı, metalik gri ağırlıklı rengiyle kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak harika bir kol saati önerisiyle geldik. "Bir saat alayım, yıllarca kullanayım." diyorsanız, kaliteli materyal kullanılarak üretilen klasik modeldeki bu kol saati tam size göre! Sade ve şık tasarıma sahip bu saati ister günlük yaşamda ister özel davetlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kullanıcı yorumları:
"Çok şık duruyor."
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Yediden yetmişe herkesin sevdiği bir bot modeliyle karşınızdayız! Yılların eskitemediği markalardan Cat'inOttowa Sundance model botu üstün malzeme kalitesi ve uzun ömürlü oluşuyla birçok markaya fark atıyor. Model, farklı renk seçeneklerine sahip olsa da en çok tercih edilen taba rengi her kombine yakışıyor. Siz de kış aylarında ayak konforunuza ekstra önem verenlerdenseniz bu bot tam size göre!
Kullanıcı yorumları:
"Eşime aldım, bildiğimiz Cat işte. Yine modası geçmeyen, yine harika. Sıcacık kış geçirtiyor."
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İş, ev, oyun kısacası her ihtiyaca uygun bilgisayar modelleri üreten Lenovo, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen bilgisayar markaları arasında yer alıyor. Bilgisayar ihtiyacınız varsa ve daha önce Lenovo markasını kullanmadıysanız bir şans vermenizi mutlaka öneririz. Kullanıcılarından tam not alan indirimdeki modeller sizi bekliyor, acele edin!Ürünü İncele
Columbia Trailstorm Mid Waterproof Erkek Siyah Kısa Bot, darbe emiş ve üstün zemin tutuş özelliğiyle şerhirdeki ya da doğadaki yürüyüşlerinizde konforlu ve keyifli anlar yaşamanızı sağlar. Nefes alan, sızdırmaz dikişli yapısıyla nemi dışarıda tutar. Su geçirmez özelliğe sahip olan ayakkabı, yağmurlu havalarda da rahatlıkla giyilebilir. Uzun ömürlü, kaliteli, her ortama uygun bir ayakkabınız olmasını istiyorsanız yapmanız gereken belli!
Kullanıcı yorumları:
"Harika bir ayakkabı. Eşime aldım, bayıldı. Kaliteli ve giymek için sabırsızlanıyor."
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Yves Saint Laurent'nin en sevilen kadın parfümlerinden biri olan Black Opium serisinin eşsiz kokuya sahip Extreme parfümü gizemli ve yoğun kokuları seven kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Baş döndürücü kokusuyla gün boyu kendinizi bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissedeceğiniz bu parfüm şık şişe tasarımıyla da gönülleri fethediyor. Hoş bir kokuyla kendinizi ve çevrenizi etkilemek isterseniz Black Opium Extreme'in tam sizlik olduğunu söyleyebiliriz.
Kullanıcı yorumları:
"Klasik Black Opium kullanıyordum bunu keşfedince aşık oldum kokuya. Daha derin, daha etkileyici, daha buram buram, nasıl anlatılır bilmiyorum. Yoğun ama Kesinlikle baymıyor. Kış için daha uygun."
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Otomatik köpük makinesinden süt köpürtücüye, buharlı dikey ütüden şarjlı damacana pompasına son yıllarda sıkça görmeye başladığımız hayat kolaylaştırıcı pratik ürünlere sahip olmak ister misiniz? O hâlde fiyat performans açısından çok beğenilen KiWi markasının ürünlerine bakmanızı öneririz. Zaten uygun fiyatlı olan markanın ürünleri, indirim döneminde iyice düştü. "Hayatıma kolaylık katsın, işimi görsün yeter." diyenler, haydi ürünleri keşfetmeye!Ürünü İncele
Sağlıklı, geç yaşlanan bir cilt için sadece yazın değil kışın da güneş kremi kullanmak gerekiyor. Birçok markanın farklı cilt tiplerine göre üretilmiş güneş kremleri arasından hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız La Roche Posay'in yüksek korumaya sahip bu güneş kremine bir şans vermenizi öneririz. Tüm cilt tiplerine uyum sağlayan ve dermotologlar tarafından da önerilen güneş kremini tam da indirimdeyken kaçırmayın deriz.
Kullanıcı yorumları:
"Uzun zamandır kullandığım harika bir güneş kremi."
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Kapitone detayı, bu sezon monttan çantaya birçok üründe karşımıza çıkıyor. Mango da yeni sezon ürünlerinde bol bol kapitone detayına yer vererek şık tasarımlara imza atmış. Sizin için Mango'nun dev indiriminden göz alıcı kapitone detaylı bir palto seçtik! Su itici kumaşı, %100 geri dönüştürülmüş polyester iç dolgusu, kaliteli astarıyla öne çıkan ürün; göz alıcı bir şıklığa sahip olmanızı sağlayacak, bizden söylemesi!
Kullanıcı yorumları:
"Gelir gelmez denedim, kalitesi hemen belli oluyor."
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Yaşam alanımızın ihtiyacı hiç bitmez! Özellikle daha sık vakit geçirdiğimiz mutfak gibi alanlarda kullandığımız ürünlere gözümüz alıştığı için değiştirmek isteriz ya da sürekli kullandığımız için çabucak eskir. Nihayetinde evimizin eksikleri hiç bitmez. Biz de bu nedenle tam da indirim dönemindeyken çok uygun fiyatlara sahip olabileceğiniz yaşam alanınızın havasını değiştirecek birbirinden güzel ürünlerle sizi tanıştırmaya geldik. E hadi ne duruyorsunuz, incelemeye başlayın!Ürünü İncele
Annenize, babanıza, çocuğunuza hediye bir telefon almak istiyor olabilirsiniz ya da tüm işlerinizi rahatça halledebileceğiniz kaliteli bir telefona ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Öyleyse Poco M5S ile tanışmanızın vakti geldi demektir. Sınıfında lider Amoled ekrana sahip akıllı telefon kusursuz bir netlik, parlaklık ve renk deneyimi sunar. 65 MP quad kamerası harika anlar yakalamanızı sağlar. 33 W hızlı şarj desteğiyle şarj sorununuzu ortadan kaldırır. E daha ne olsun değil mi?
Kullanıcı yorumları:
"Çok iyi cep telefonu, her kuruşuna değdi."
Canlı, parlak, sağlıklı, ışıl ışıl görünen bir cilt kim istemez ki? Cilt bakımına önem veren biriyseniz kaliteli ve temiz içeriklere sahip Kiehl's ürünlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Düzenli kullanımla kısa sürede etkisini gösteren ve kullanıcılarından tam not alan Kiehl's ürünlerine hazır indirimdeyken bir şans vermenizi öneririz.Ürünleri İncele
Saat markaları içinde özel bir yeri olan Guess markasının Hendrix model erkek kol saati, stil sahibi beyler tarafından çok seviliyor. Siz de "Kıyafetleri tamamlayan en güzel aksesuar saattir!" diye düşünenlerdenseniz, stilinizi tamamlayarak hava katacak bu saati mutlaka incelemelisiniz. 5 ATM basınca kadar su geçirmez özelliği, mineral camı ve deri kordonuyla öne çıkan modelin kasa çapının 44 mm, kasa kalınlığının ise 10 mm olduğunu da eklemeden geçmeyelim.
Kullanıcı yorumları:
"Çok şık duruyor, aynı fotoğrafta görüldüğü gibi."
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Bu sezonun en trend ürünlerinden bej çizmeler oldukça seviliyor. Kış aylarına damga vuran modellerden biriyle sizi tanıştırmaya geldik: Bambi Bej Kadın Çizme. Kısa ve rahat topuk tipiyle yürümenizi kolaylaştıran, kaliteli yapısıyla uzun süre kullanabileceğiniz, fermuarlı model en sevdiğiniz çizmeleriniz arasında yerini alacak. Tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bu modelle şık olmak çok kolay!
Kullanıcı yorumları:
"Piyasadaki en iyisi buydu."
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Sadelikten hoşlanan erkeklerin çok seveceği Mango Teen Baklava Desenli Su Geçirmez Kapitoneli Ceket, doğa dostu olmasıyla öne çıkıyor. Committed etiketine sahip ürün; çevresel etkiler azaltılarak, sürdürülebilir süreçlerden geçerek üretiliyor. Mango'nun sürdürülebilir kıyafetleri arasında yer alan ceketin üç ayrı rengi bulunuyor. Siyah, haki ve lacivert arasından en beğendiğiniz ürün sizi bekliyor!
Kullanıcı yorumları:
"Kumaşı çok güzel. Teen yazıyor fakat gayet yetişkinler için de uygun. 180 boy 80 kiloya L oldu."
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"Öneriyle almıştım, iyi ki öneriyi dikkate almışım dedim. Kapatıcılığı alın yazımı bile yok eder."
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Timsah derisi görünümlü çantalar son zamanların en sevilen modellerinden! Mango Timsah Derisi Görünümlü Zincirli Çanta da sınıfının en kalitelilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çift zincir askılı, metalik çıtçıt düğme kapamalı çanta her kombine uyum sağlıyor. Kullananların tam not verdiği çantaya mutlaka bir şans vermelisiniz.
Kullanıcı yorumları:
"Bayıldım, çok güzel."
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Alışverişinizi doğa dostu bir ürünle taçlandırmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Mango'nun Committed Koleksiyonu'ndan seçtiğimiz Mango Yüksek Yakalı Fitilli Örgü Kazak sepetinizde olması gereken ürünlerden biri! Kazak; lastik örgülü kumaşı, yüksek yakası, uzun kolları, fit modeliyle sade ve zamansız bir şıklık yakalamanızı sağlayacak.
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"Kazağa bayıldık. Dokusu, duruşu çok güzel."