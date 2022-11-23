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Yılın son büyük indirimleri başladı! Binlerce üründe müthiş fırsatlar sizi bekliyor

23.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihayet yılın son büyük indirim dönemine girdik! Elektronikten modaya, kişisel bakımdan ev yaşama onlarca kategorideki binlerce ürün çılgın fiyatlarla satışa sunulmaya başladı. Bu büyük alışveriş etkinliğinde elini çabuk tutan kazanıyor, çünkü stoklar her an tükenebiliyor. Bize kalırsa alışveriş listenizi çıkarın ve hemen sepete eklemeye başlayın! İşinizi bir nebze kolaylaştırmak için indirimdeki ürünleri ve ürün gruplarını sizin için derledik. Keyifli alışverişler!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Binlerce üründe müthiş fırsatlar sizi bekliyor

Black Friday haftasına girmemizle birlikte onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirimlere başladı. Mango, Cat, Stanley, Ray-Ban, Guess, Diesel derken ünlü markalardaki indirimler alışveriş tutkunlarının yüzünü epeyce güldürdü. Biz de sizin için farklı kategorilerdeki indirimleri derlediğimiz bir içerik hazırladık. İşte parfümden saate, kabandan bota, güneş kreminden fondötene, ütüden termosa, bilgisayardan akıllı telefona aklınıza gelen her şeyi bulabileceğiniz o çılgın indirimler!

1. Mango'da dev indirim! Monttan ayakkabıya, kazaktan çantaya stil sahibi modeller

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Black Friday haftasına girmemizle birlikte Mango "Black Week" adı altında neredeyse tüm ürünlerinde %50'ye varan indirimlere başladı. Yeni sezon ürünlerindeki bu dev indirim, alışveriş severler tarafından büyük ilgi ve heyecanla karşılandı. Siz de Mango'nun birbirinden şahane ürünlerine çok çok uygun fiyatlara sahip olmak ister misiniz? Öyleyse acele edin, çünkü stoklar hızlıca tükeniyor.

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2. Lüks parfümlerde indirim: Yves Saint Laurent Y EDP Erkek Parfüm

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Beyler otantik ve güçlü kokulardan hoşlanıyorsanız bu parfüm önerimize mutlaka kulak vermelisiniz. Karizmatik erkeklerin severek kullandığı, sizi olduğunuzdan daha çekici kılacak Yves Saint Laurent Y; bergamot, zencefil, adaçayı notalarının elma notasıyla keskinleştirilmesiyle oluşturulan eşsiz bir koku. Kalıcılığı oldukça yüksek olan bu parfümü mutlaka denemelisiniz!

Kullanıcı yorumları:

  • "Muhteşem bir koku."

  • "Eşime indirimdeyken almıştım. Çok güzel ve seksi bir koku."
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Lüks parfümlerdeki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

3. Havalı gözlük modellerinde kaçırılmayacak fırsat: Ray-Ban Unisex Güneş Gözlüğü

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Kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan güneş gözlüğü markalarından Ray-Ban'ın en sevilen unisex modellerinden biriyle karşınızdayız! Kemik çerçevesi, UV400 korumalı yapısı ve polarize özelliğiyle öne çıkan bu model, yediden yetmişe herkes tarafından çok beğeniliyor. Siz de yaz kış kombinlerinize hava katacak, kaliteli bir güneş gözlüğü arayışındaysanız hazır indirimdeyken bu modele bir şans verebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok rahat, kaliteli gözlük."

  • "Yine Ray-Ban farkı... Duruşu ve hafifliğiyle tercih sebebi. Üstelik piyasaya göre de çok çok uygun. Kesinlikle tavsiye ederim."
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Her bütçeye uygun indirimdeki güneş gözlüklerini görmek için buraya tıklayın.

4. Ünlü markalara ait spor ayakkabıların fiyatı hiç bu kadar inmemişti!

sporayakkabi

Her kombinin altına uyum sağlayan, zahmetsiz şıklığın anahtarı spor ayakkabılar Efsane Günler indiriminin en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Her zaman, her ortamda ihtiyaç duyulan spor ayakkabılar arasında öne çıkan kimi ünlü markalar efsaneleşmiş modelleriyle kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Sizin için Skechers, Puma, Nike, Adidas gibi tanınmış markaların indirimdeki spor ayakkabılarını seçtik.

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5. Stanley termos ve soğutucu çantalar indirimde! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

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İşte, seyahatte, doğada nerede olursanız olun yıllar boyu size eşlik edecek, dayanıklılığı ve kalitesi dillere destan Stanley ürünlerindeki yüz güldüren indirimleri keşfetmek ister misiniz? En yakın arkadaşınız olmaya aday Stanley termoslara, doğada sevdiklerinizle geçireceğiniz anları daha keyifli hâle getirecek soğutucu çantalara, ofisinize taşıyacağınız yemekleri saatlerce olduğu ısıda ve lezzette tutacak yemek termoslarına sahip olmak için acele edin, indirimin bitmesine oldukça az kaldı.

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6. Tommy Hilfiger TH1782384 Kadın Kol Saati

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Şık tasarımı, metalik gri ağırlıklı rengiyle kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak harika bir kol saati önerisiyle geldik. "Bir saat alayım, yıllarca kullanayım." diyorsanız, kaliteli materyal kullanılarak üretilen klasik modeldeki bu kol saati tam size göre! Sade ve şık tasarıma sahip bu saati ister günlük yaşamda ister özel davetlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok şık duruyor."

  • "Çok güzel ve şık."
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Kadın erkek lüks saatlerdeki indirimleri keşfetmek için buraya tıklayın.

7. Cat Ottowa Sundance Nubuk Kadın Bot

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Yediden yetmişe herkesin sevdiği bir bot modeliyle karşınızdayız! Yılların eskitemediği markalardan Cat'inOttowa Sundance model botu üstün malzeme kalitesi ve uzun ömürlü oluşuyla birçok markaya fark atıyor. Model, farklı renk seçeneklerine sahip olsa da en çok tercih edilen taba rengi her kombine yakışıyor. Siz de kış aylarında ayak konforunuza ekstra önem verenlerdenseniz bu bot tam size göre!

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşime aldım, bildiğimiz Cat işte. Yine modası geçmeyen, yine harika. Sıcacık kış geçirtiyor."

  • "Çok harika bir bot rahat ve kaliteli duruşu çok güzel."
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Cat marka kadın erkek botlarındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

8. "Uzun ömürlü olsun, her işimi görsün" diyorsanız indirimdeki Lenovo bilgisayarlara mutlaka bakmalısınız

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İş, ev, oyun kısacası her ihtiyaca uygun bilgisayar modelleri üreten Lenovo, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen bilgisayar markaları arasında yer alıyor. Bilgisayar ihtiyacınız varsa ve daha önce Lenovo markasını kullanmadıysanız bir şans vermenizi mutlaka öneririz. Kullanıcılarından tam not alan indirimdeki modeller sizi bekliyor, acele edin!

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9. Outdoor ayakkabılarda fırsat zamanı: Columbia Trailstorm Mid Waterproof Erkek Siyah Kısa Bot

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Columbia Trailstorm Mid Waterproof Erkek Siyah Kısa Bot, darbe emiş ve üstün zemin tutuş özelliğiyle şerhirdeki ya da doğadaki yürüyüşlerinizde konforlu ve keyifli anlar yaşamanızı sağlar. Nefes alan, sızdırmaz dikişli yapısıyla nemi dışarıda tutar. Su geçirmez özelliğe sahip olan ayakkabı, yağmurlu havalarda da rahatlıkla giyilebilir. Uzun ömürlü, kaliteli, her ortama uygun bir ayakkabınız olmasını istiyorsanız yapmanız gereken belli!

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir ayakkabı. Eşime aldım, bayıldı. Kaliteli ve giymek için sabırsızlanıyor."

  • "Harika konforlu bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim."
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Kadın erkek outdoor ayakkabılardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

10. En sevilen kadın parfümlerinde indirim: Yves Saint Laurent Black Opium Extreme EDP Kadın Parfüm

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Yves Saint Laurent'nin en sevilen kadın parfümlerinden biri olan Black Opium serisinin eşsiz kokuya sahip Extreme parfümü gizemli ve yoğun kokuları seven kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Baş döndürücü kokusuyla gün boyu kendinizi bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissedeceğiniz bu parfüm şık şişe tasarımıyla da gönülleri fethediyor. Hoş bir kokuyla kendinizi ve çevrenizi etkilemek isterseniz Black Opium Extreme'in tam sizlik olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Klasik Black Opium kullanıyordum bunu keşfedince aşık oldum kokuya. Daha derin, daha etkileyici, daha buram buram, nasıl anlatılır bilmiyorum. Yoğun ama Kesinlikle baymıyor. Kış için daha uygun."

  • "Kendisi ile aşk yaşıyorum."
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Lüks parfümlerdeki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

11. KiWi elektronik ev aletlerindeki indirimleri kaçırmayın

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Otomatik köpük makinesinden süt köpürtücüye, buharlı dikey ütüden şarjlı damacana pompasına son yıllarda sıkça görmeye başladığımız hayat kolaylaştırıcı pratik ürünlere sahip olmak ister misiniz? O hâlde fiyat performans açısından çok beğenilen KiWi markasının ürünlerine bakmanızı öneririz. Zaten uygun fiyatlı olan markanın ürünleri, indirim döneminde iyice düştü. "Hayatıma kolaylık katsın, işimi görsün yeter." diyenler, haydi ürünleri keşfetmeye!

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12. Kışın da güneş kremi şart! İndirimdeyken mutlaka alın: La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid Spf 50 Güneş Kremi

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Sağlıklı, geç yaşlanan bir cilt için sadece yazın değil kışın da güneş kremi kullanmak gerekiyor. Birçok markanın farklı cilt tiplerine göre üretilmiş güneş kremleri arasından hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız La Roche Posay'in yüksek korumaya sahip bu güneş kremine bir şans vermenizi öneririz. Tüm cilt tiplerine uyum sağlayan ve dermotologlar tarafından da önerilen güneş kremini tam da indirimdeyken kaçırmayın deriz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Uzun zamandır kullandığım harika bir güneş kremi."

  • "Hafif ince bir yapısı var, sürümü kolay. Diğer güneş kremleri gibi tabaka halinde kalmıyor."
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Cilt bakım ürünlerindeki indirimleri keşfetmek için buraya tıklayın.

13. Paltosuz kış geçmez: Mango Uzun Yakalı Kapitoneli Palto

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Kapitone detayı, bu sezon monttan çantaya birçok üründe karşımıza çıkıyor. Mango da yeni sezon ürünlerinde bol bol kapitone detayına yer vererek şık tasarımlara imza atmış. Sizin için Mango'nun dev indiriminden göz alıcı kapitone detaylı bir palto seçtik! Su itici kumaşı, %100 geri dönüştürülmüş polyester iç dolgusu, kaliteli astarıyla öne çıkan ürün; göz alıcı bir şıklığa sahip olmanızı sağlayacak, bizden söylemesi!

Kullanıcı yorumları:

  • "Gelir gelmez denedim, kalitesi hemen belli oluyor."

  • "Kumaşını çok beğendim. Tarz duruyor."
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Mango'nun indirimli kadın erkek dış giyim ürünleri görmek için buraya tıklayın.

14. Mutfaktan banyoya bir evin ihtiyacı olan indirimdeki yaşam ürünlerini sizin için derledik

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Yaşam alanımızın ihtiyacı hiç bitmez! Özellikle daha sık vakit geçirdiğimiz mutfak gibi alanlarda kullandığımız ürünlere gözümüz alıştığı için değiştirmek isteriz ya da sürekli kullandığımız için çabucak eskir. Nihayetinde evimizin eksikleri hiç bitmez. Biz de bu nedenle tam da indirim dönemindeyken çok uygun fiyatlara sahip olabileceğiniz yaşam alanınızın havasını değiştirecek birbirinden güzel ürünlerle sizi tanıştırmaya geldik. E hadi ne duruyorsunuz, incelemeye başlayın!

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15. Akıllı telefondaki indirimi kaçırmayın: Poco M5S 6GB RAM 128GB Hafıza Akıllı Cep Telefonu

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Annenize, babanıza, çocuğunuza hediye bir telefon almak istiyor olabilirsiniz ya da tüm işlerinizi rahatça halledebileceğiniz kaliteli bir telefona ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Öyleyse Poco M5S ile tanışmanızın vakti geldi demektir. Sınıfında lider Amoled ekrana sahip akıllı telefon kusursuz bir netlik, parlaklık ve renk deneyimi sunar. 65 MP quad kamerası harika anlar yakalamanızı sağlar. 33 W hızlı şarj desteğiyle şarj sorununuzu ortadan kaldırır. E daha ne olsun değil mi?

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok iyi cep telefonu, her kuruşuna değdi."

  • "Video nitelikleri güzel, pil ömrü iyi, kamera kusursuz, oyunlar için iyi bir seçenek."
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16. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için indirimdeki Kiehl's ürünlerini keşfedin

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Canlı, parlak, sağlıklı, ışıl ışıl görünen bir cilt kim istemez ki? Cilt bakımına önem veren biriyseniz kaliteli ve temiz içeriklere sahip Kiehl's ürünlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Düzenli kullanımla kısa sürede etkisini gösteren ve kullanıcılarından tam not alan Kiehl's ürünlerine hazır indirimdeyken bir şans vermenizi öneririz.

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17. Stil sahibi beylere özel: Guess Erkek Kol Saati

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Saat markaları içinde özel bir yeri olan Guess markasının Hendrix model erkek kol saati, stil sahibi beyler tarafından çok seviliyor. Siz de "Kıyafetleri tamamlayan en güzel aksesuar saattir!" diye düşünenlerdenseniz, stilinizi tamamlayarak hava katacak bu saati mutlaka incelemelisiniz. 5 ATM basınca kadar su geçirmez özelliği, mineral camı ve deri kordonuyla öne çıkan modelin kasa çapının 44 mm, kasa kalınlığının ise 10 mm olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok şık duruyor, aynı fotoğrafta görüldüğü gibi."

  • "Spor şık, oldukça güzel bir saat. Aynı göründüğü gibi geldi."
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Kadın erkek lüks saatlerdeki indirimleri keşfetmek için buraya tıklayın.

18. Kışa damgasını vuran o model indirimde: Bambi Bej Kadın Çizme

Adsız tasarım - 2022-11-22T214220.764

Bu sezonun en trend ürünlerinden bej çizmeler oldukça seviliyor. Kış aylarına damga vuran modellerden biriyle sizi tanıştırmaya geldik: Bambi Bej Kadın Çizme. Kısa ve rahat topuk tipiyle yürümenizi kolaylaştıran, kaliteli yapısıyla uzun süre kullanabileceğiniz, fermuarlı model en sevdiğiniz çizmeleriniz arasında yerini alacak. Tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bu modelle şık olmak çok kolay!

Kullanıcı yorumları:

  • "Piyasadaki en iyisi buydu."

  • "Kendi mağazasında denemiştim. Bu siteden aldım. Çok rahat ve güzel bir çizme. 39 giyiyorum normalde, bu çizmede 38 aldım tam oldu."
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Sezonun en trend bot ve çizme modellerini görmek için buraya tıklayın.

19. Sadelikten hoşlanan beylere özel: Mango Teen Baklava Desenli Su Geçirmez Kapitoneli Ceket

Adsız tasarım - 2022-11-22T214015.861

Sadelikten hoşlanan erkeklerin çok seveceği Mango Teen Baklava Desenli Su Geçirmez Kapitoneli Ceket, doğa dostu olmasıyla öne çıkıyor. Committed etiketine sahip ürün; çevresel etkiler azaltılarak, sürdürülebilir süreçlerden geçerek üretiliyor. Mango'nun sürdürülebilir kıyafetleri arasında yer alan ceketin üç ayrı rengi bulunuyor. Siyah, haki ve lacivert arasından en beğendiğiniz ürün sizi bekliyor!

Kullanıcı yorumları:

  • "Kumaşı çok güzel. Teen yazıyor fakat gayet yetişkinler için de uygun. 180 boy 80 kiloya L oldu."

  • "Beş yıldız."
Ürünü İncele

Mango'nun indirimli kadın erkek dış giyim ürünleri görmek için buraya tıklayın.

20. Bu kapatıcıya hayran olacaksınız: L'Oreal Paris Infaillible 24h Fresh Wear Pudra Fondöten

Adsız tasarım - 2022-11-22T214415.775

Kullanıcı yorumları:

  • "Öneriyle almıştım, iyi ki öneriyi dikkate almışım dedim. Kapatıcılığı alın yazımı bile yok eder."

  • "Daha önce 180 numarasını aldım, bitirdim. Bu sefer daha aydınlık bir görünüm istediğim için 40 numarasını sipariş ettim. Açık buğday tenliyim, eğer siz de bu cilt tonundaysanız her ikisi de gayet doğal duruyor. Bittikçe alırım, dediğim ürünlerden."
Ürünü İncele

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21. Mutlaka böyle bir çantanız olmalı: Mango Timsah Derisi Görünümlü Zincirli Çanta

Adsız tasarım - 2022-11-22T214556.982

Timsah derisi görünümlü çantalar son zamanların en sevilen modellerinden! Mango Timsah Derisi Görünümlü Zincirli Çanta da sınıfının en kalitelilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çift zincir askılı, metalik çıtçıt düğme kapamalı çanta her kombine uyum sağlıyor. Kullananların tam not verdiği çantaya mutlaka bir şans vermelisiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • "Bayıldım, çok güzel."

  • "Bir çanta bu kadar mı mükemmel olur, her şeyle kombinlenir? Alın aldırın derim. Başka da bir şey demem."
Ürünü İncele

Kombinlerinizin en şık eşlikçisi olacak çantalardaki indirimler için buraya tıklayın.

22. Doğa dostu bir seçenek: Mango Yüksek Yakalı Fitilli Örgü Kazak

Adsız tasarım - 2022-11-22T214633.844

Alışverişinizi doğa dostu bir ürünle taçlandırmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Mango'nun Committed Koleksiyonu'ndan seçtiğimiz Mango Yüksek Yakalı Fitilli Örgü Kazak sepetinizde olması gereken ürünlerden biri! Kazak; lastik örgülü kumaşı, yüksek yakası, uzun kolları, fit modeliyle sade ve zamansız bir şıklık yakalamanızı sağlayacak.

Kullanıcı yorumları:

  • "Kazağa bayıldık. Dokusu, duruşu çok güzel."

  • "Çok kaliteli ve rahat."
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