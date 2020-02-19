Yıllar sonra yeniden hortladı!

Sağlık Bakanlığından yapılan ve Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, birçok kronik hastalığı bulunan 65 yaşında bir kişide MERS virüsünün tespit edildiği, hastanın gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



YENİ TİP KORONAVİRÜSTEN FARKLI

Açıklamada, MERS'in, bir koronavirüs çeşidinin neden olduğu viral solunum yolu hastalığı olduğu ancak Çin'de çıkan yeni tip koronavirüsten farklı olduğu dile getirildi.

Katar'da şimdiye kadar Çin'de çıkan Covid-19 virüsüne yakalanan olmadığı belirtildi.

MERS NEDİR?

Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) olarak adlandırılan virüsün neden olduğu hastalıktır. İlk kez 2012 yılının Nisan ayında Ürdün’de tespit edilmiştir. Eylül 2012’de de Suudi Arabistan’dan hasta bildirilmiştir. Halen sağlık otoritelerince hastalığın takip çalışmaları sürdürülmektedir.

