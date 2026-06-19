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Yıllarca genç görünmenin sırrı meğer buymuş! Uzman isim açıkladı

Yaz aylarında güneş kremi kullanımının cilt sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Beste Nigar Gök, "Güneş koruyucular yalnızca güneş yanıklarını önlemekle kalmaz. Aynı zamanda cilt kanseri riskini azaltır, leke oluşumunu engeller ve kırışıklık, elastikiyet kaybı gibi erken yaşlanma belirtilerine karşı cildi korur" dedi.

Yıllarca genç görünmenin sırrı meğer buymuş! Uzman isim açıkladı
Mynet

Dermatoloji Uzmanı Dr. Beste Nigar Gök, güneş kremi kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"GÜNEŞ IŞINLARI CİLDE KALICI HASAR BIRAKABİLİYOR"

Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının cilde hem kısa hem de uzun vadede zarar verebildiğine değinen Uzm. Dr. Dr. Gök, “Güneş ışınları kısa vadede ciltte leke ve yanıklara neden olabilirken, uzun vadede kırışıklık, elastikiyet kaybı, sarkma gibi yaşlanma belirtilerini hızlandırabilir ve çeşitli cilt kanseri türlerinin gelişme riskini artırabilir. Güneş koruyucular bu zararların önemli bir kısmını önlemeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

"SPF SEÇİMİ GÜNEŞE MARUZ KALMA SÜRESİNE GÖRE YAPILMALI"

Güneş kremi seçiminde SPF değerinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Gök, günlük kullanım için SPF 30’un çoğu zaman yeterli olduğunu, deniz, havuz, spor ve uzun süreli açık hava aktivitelerinde ise SPF 50’nin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Kök, “SPF yalnızca UVB ışınlarına karşı koruma sağlar. Cilt yaşlanmasına ve cilt kanserine neden olabilen UVA ışınlarından korunmak için mutlaka geniş spektrumlu ürünler tercih edilmelidir” diye konuştu.

Yıllarca genç görünmenin sırrı meğer buymuş! Uzman isim açıkladı 1

"GÜNEŞ KREMİ KULLANIMINDA YAPILAN HATALARA DİKKAT"

Güneş koruyucu kullanımında sık yapılan hataların koruyuculuğu azalttığını belirten Dr. Gök, “Kremi güneşe çıkmadan hemen önce sürmek, gün içinde yenilememek, bulutlu havalarda kullanmamak ve yalnızca yüz bölgesine uygulamak en sık yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Özellikle kulaklar, boyun, ense, el sırtları, dudaklar ve ayak üstleri gibi bölgeler sıklıkla ihmal ediliyor” ifadelerini kullandı.

"HER GÜNEŞ KREMİ HER CİLDE UYGUN DEĞİL"

Mineral ve kimyasal güneş kremleri arasında farklılıklar bulunduğunu aktaran Uzm. Dr. Gök, “Mineral filtreli güneş kremleri hassas ciltlerde, egzama veya rozasea (gül hastalığı) gibi durumlarda daha uygun olabilir. Kimyasal filtreli güneş kremleri ise daha hafif yapılı oldukları için makyaj altına daha kolay uygulanabilir ve spor yapan kişiler için daha pratik olabilir. Burada önemli olan kişinin cilt tipine ve ihtiyaçlarına uygun ürünü seçmesidir” diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ ÖNEMLİ"

Çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip kişiler için parfümsüz, geniş spektrumlu ve mineral filtreli ürünlerin daha uygun olduğunu söyleyen Dr. Gök, “Bebeklerin ilk 6 ayında güneş koruyucu kullanılması önerilmez. Bu dönemde UPF korumalı kıyafetler tercih edilmelidir” dedi.

Yıllarca genç görünmenin sırrı meğer buymuş! Uzman isim açıkladı 2

"GÜNEŞ KREMİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Güneşten korunmada sadece güneş kremine güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gök, “Geniş siperlikli şapka, UV korumalı gözlük ve koruyucu kıyafetler de kullanılmalı. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkılmamalı. Gölge alanlar tercih edilmeli ancak kum, su ve beton gibi yüzeylerden yansıyan UV ışınlarının gölgede bile etkili olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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güneş kremi yaz ayları
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