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Yıllardır bekleniyor! Apple'ın kendi arama motoru iddialar sonrası tekrar gündeme geldi... Kendi Google'ını mı oluşturacak?

02.10.2023 12:44 | Son Güncelleme:
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Apple'ın yıllardır Google'ın yerini alabilecek bir arama motoru geliştirmeyi düşündüğüne yönelik iddialar vardı. Yeni bir raporda yer alan iddiaya göre ise Apple, Google ile olan bağını sona erdirmeye karar vermesi halinde, cihazları için kendi arama motorunu oluşturabilecek tüm unsurlara sahip. Böyle bir durumda da Apple'a yeni bir gelir akışı gelebileceği öne sürülüyor.

Yıllardır bekleniyor! Apple'ın kendi arama motoru iddialar sonrası tekrar gündeme geldi... Kendi Google'ını mı oluşturacak?

Google, on yıldan uzun bir süredir iPhone'un varsayılan arama motoru. Google'ın bu anlaşmanın bir parçası olarak da Apple'a her yıl 8 milyar ila 12 milyar dolar arasında ödeme yaptığı öne sürülmekte. Bloomberg'den Mark Gurman ise pazar günkü Power On bülteninde, bu anlaşma her ne kadar kazançlı olsa da Apple'ın daha iyisini yapabileceğini savunuyor.

"TÜM UNSURLARA SAHİP"

CNet'in haberine göre Gurman'ın raporu, Apple'ın Google'a olan bağımlılığını sona erdirmeye karar vermesi durumunda cihazları için kendi arama motorunu oluşturmak için tüm unsurlara sahip olduğunu iddia ediyor.

Gurman, Apple'ın kendi arama motorunu piyasaya sürmesi halinde (Reklam ve arama alanlarını Google ile aynı fiyata satabileceğini varsayarak) Apple Watch büyüklüğünde bir gelir akışı yaratabileceğini söyledi.

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Gurman böyle bir hamlenin gerçekleşme ihtimalini "uzak bir ihtimal" olarak nitelendirirken, Apple'ın App Store, Haritalar, Apple TV ve Haberler gibi hizmetlerine arama motorları yerleştirerek böyle bir şeyin neye benzeyeceğine dair bir fikir verdiğine dikkat çekiyor.

Rapora göre Apple, Pegasus kod adlı yeni nesil bir arama motoru oluşturan bir ekibe sahip ve Apple'ın makine öğrenimi ve yapay zekadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Giannandrea'nın gözetiminde geliştirilmekte olan teknoloji, sonuçları daha doğru bir şekilde ortaya çıkartıyor.

Gurman, teknolojinin halihazırda bazı Apple uygulamalarında yer aldığını ve yakında App Store da dahil olmak üzere daha fazla uygulamaya geleceğini söyledi.

Apple ayrıca iOS kullanıcılarının cihazlarında bir şeyler bulmalarına yardımcı olan arama özelliği Spotlight'ı da geliştiriyor.

Gurman, Apple'ın birkaç yıl önce bu araca web arama sonuçları eklemeye başladığını, ancak bu sonuçların Microsoft Bing ya da Google tarafından sağlandığını belirtiyor.

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