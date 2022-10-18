HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yıllardır evden dışarı çıkamıyor, kapılardan bile geçemiyor... Tam 300 kiloya ulaştı! "En zayıf halim 7 yaşındaydı"

Yıllardır evden dışarı çıkamıyor, kapılardan bile geçemiyor... Tam 300 kiloya ulaştı! "En zayıf halim 7 yaşındaydı"

18.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan obezite hastası 25 yaşındaki Uğur Civan'ın hayatı adeta kabusa döndü. 7 yaşında sünnet olduktan sonra kilo almaya başlayan ve 300 kiloya ulaşan Civan, kapılardan geçemediğini ifade ederek yıllardan beri evden çıkamadığını söyledi. Epilepsi ve daha birçok hastalıkla mücadele eden Civan, en zayıf halinin 7 yaşında olduğunu kaydetti. Civan'ın annesi Selma Civan ise "O benim en ağır ve en güzel yüküm. Biz oğlumla beraber öleceğiz, kimseye vermem onu." dedi.

Kocaeli'de yaşayan 25 yaşındaki obezite hastası Uğur Civan, 7 yaşında aldığı kilolar sebebiyle ne kapılara sığabiliyor ne de 3 yıldır evden dışarıya çıkabiliyor. 300 kiloya ulaşan genç adamın en büyük hayali eski sağlıklı günlerine geri dönebilmek. İşte haberin detayları...

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin: Karaciğerde yara oluşmasına neden oluyorAlkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin: Karaciğerde yara oluşmasına neden oluyor

Gölcük ilçesinde ikamet eden Uğur Civan’ın hayatı, 7 yaşında tanıştığı obezite hastalığı ile kabusa döndü. Sünnet edildikten sonra hızlı şekilde kilo almaya başlayan Civan, 25 yaşına geldiğinde 300 kiloya ulaştı. Kapılara sığmayan, evden çıkamayan Civan, yürümekte de güçlük çekiyor. Fazla kiloları sebebiyle kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar ile de mücadele eden genç adama 45 yaşındaki annesi bakıyor. En büyük hayali eski sağlıklı günlerine kavuşmak olan Uğur, evden çıkarak sosyal hayata karışmak, kendi ayakları üzerine durmak istiyor.

gg

"EN ZAYIF HALİM 7 YAŞINDAYDI"

Yaşadığı zorlukları anlatan Uğur Civan, "Obezite hastasıyım. 7 yaşında sünnet olduktan sonra kilo almaya başladım. Eski zayıf halime geri dönmek istiyorum. Hayatım git gide kötüleşmeye başladı, yatalak duruma geldim, sağlığıma kavuşmak istiyorum. 2 buçuk sene önce 250 kiloydum şu an 300 kilo oldum. En zayıf olduğum zaman hatırladığım kadarıyla 7 yaşındaydım. Sünnet olduktan sonra 20’şer kilo almaya başladım ve bu hale geldim. Yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmıyorum. Hayalim sokaklara dönmek, özgür olmak, yatağa bağımlı olmamak. Başka istediğim bir şey yok" dedi.

f

"KENDİ AYAKLARIMIN ÜSTÜNDE DURMAK İSTİYORUM"

Hem hareketsiz yaşam hem de fazla kiloları sebebiyle çeşitli hastalıkları oluşan Civan, "Kalp, şeker, tansiyon ve solunum yetmezliği hastalıklarım oluştu. Artık iyileşip bu ilaçları kullanmak istemiyorum. Artık kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum, kimseye bağımlı olmak istemiyorum. İhtiyaçlarımı annem gideriyor, o bana bakıyor. Bu yaşa kadar annem bana baktı, bu saatten sonra kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Annemden başka kimsem yok. Anneme de üzülüyorum. Bana bakarak onun da hayatı kısıtlanıyor. Annem melektir. Günde 3 öğün yiyorum. Gece yarısı da acıktığımda yiyorum. 1,5-2 ekmek yiyorum. Mutlu olduğum anlarda abur-cubur, çikolata yiyorum" diye konuştu.

z

"YÜKÜ AĞIRDIR AMA BANA AĞIR GELMEZ"

Oğluna yıllardır tek başına bakan anne Selma Civan, "Oğlum 7 yaşından sonra kilo almaya başladı. Ben bile nasıl kilo aldığını anlayamadım. Doktora götürdüğümüzde epilepsi hastası ve obezite olduğunu öğrendim. Bir süre sonra oğlum epilepsi hastası olması sebebiyle okuldan da alındı. Bu da beni çok üzdü. Oğlumun ayakları üstünde durmasını istiyorum. Onun kimsenin gözünde küçülmesini istemiyorum. Uğur’un evde değil, sokaklarda olmasını, dolaşmasını istiyorum. O benim en ağır ve en güzel yüküm. Biz oğlumla beraber öleceğiz, kimseye vermem onu. Yükü ağırdır ama bana ağır gelmez. O başımın tacıdır" ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle yaraladı!Yeni sevgili, eski sevgiliyi pompalı tüfekle yaraladı!
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdiAnnesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi
Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...
Anahtar Kelimeler:
obezite Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

AK Parti'den 'tütün' teklifi! Hapis cezası geliyor

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket!

İlginizi Çekebilir

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.