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Yıllardır tüylerini almıyor! TikTok fenomeninden şaşırtan tüy itirafı 'Böyle güzelim'

04.06.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Aimee yıllardır almadığı tüyleriyle gündem oldu. Doğallıktan yana olduğunu ve tüyleri almanın bir dayatma olduğunu ifade eden Aimee görüntüsü ile şaşırtıyor.

Yıllardır tüylerini almıyor! TikTok fenomeninden şaşırtan tüy itirafı 'Böyle güzelim'

TikTok fenomeni, 10 yıldan fazladır tüylerini almadığını itiraf etti. Kendisini özgür ruh olarak tanımlayan Aimee'nin itirafı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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TikTok platformunda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aimee isimli kullanıcı, güzellik kalıplarını kabul etmediğini ifade ediyor.

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Tüyleri almanın bir tabu olduğunu ve bunu yıkmak istediğini her fırsatta dile getiren fenomen, vücudundaki tüyleri kapatma veya saklama ihtiyacı duymuyor.

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TikTok hesabında sıklıkla koltuk altı, bacak ve cinsel organındaki tüyleri gösterdiği videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Aimee'nin paylaşımları büyük bir kitle tarafından takip ediliyor.

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Sık sık beden pozitifliği üzerine paylaşımlar yapan Aimee, kendisini eleştirenlerin aksine bu durum doğal olduğunu savunuyor.

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Dünyanın pek çok noktasında yaşayan kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Yöntemler değişse de aslında tüylerin vücuttan uzaklaştırılması genel bir güzellik normu olarak kabul ediliyor.

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