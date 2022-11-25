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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Bilimsel araştırmalara göre günde 2 litre su içmek...

25.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar sağlıklı ve dinç bir vücut için su içmenin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Günde 2 litre su içmeliyiz bilgisi tüm dünyaya yayılmış bilgiler arasında bulunuyor. Birçok insan sağlık için gün içerisinde 2 litre su içmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre günde 2 litre su içme iddiası çürütüldü.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Bilimsel araştırmalara göre günde 2 litre su içmek...

Su içmek en temel ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Su yerine tüketilen meyve suyu, çay, kahve gibi içeceklerin suyun sağlığı etkiyi veremediği belirtiliyor. Çocukluktan itibaren aşılanan bilgilerden olan günde 2 litre su içilmesi gerektiği bilgisi beynimize kazınılmış durumda. Ancak bilim adamlarına göre önerilen günde 8 bardak su içmek gerçek ihtiyaçlarımız için çok yüksek olabilir

YİYECEKLERDEN GELEN SU MİKTARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

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Günlük su alımımızın yaklaşık yarısının yiyeceklerden geldiği göz önüne alındığında, araştırmacılar günde iki yerine sadece 1,3 ila 1,8 litreye ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE SU İHTİYACINI DEĞİŞTİRİYOR

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Science adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan çalışmada, 26 ülkeden 5 bin 600'ü aşkın insan incelendi. Katılımcılar, bilim insanlarının takip etmesini sağlamak için hidrojen ve oksijen izotopları içeren özel "izlenebilir" su tüketti. Su ihtiyacının sıcaklık, cinsiyet ve fiziksel aktiviteye göre büyük farklılıklar gösterdiği belirlendi. Günlük ortalama su ihtiyacının 1-6 litre arasında değiştiği tespit edildi.

BAZI KİŞİLERİN SU İHTİYACI DAHA FAZLA

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Science dergisinde yayınlanan analiz, sıcak ve nemli ortamlarda ve yüksek rakımlarda yaşayanların yanı sıra sporcular, hamile ve emziren kadınların ciroları daha yüksek olduğundan daha fazla suya ihtiyaç duyduklarını ortaya koydu.

KADIN VE ERKEKLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI SU MİKTARI FARKLI

Örneğin ortalama sıcaklığın 10 santigrat derece olduğu Birleşik Krallık'ta 20 yaşında, 70 kilo ağırlığında bir erkeğin günde yaklaşık 3,2 litre suya ihtiyaç duyduğu anlaşıldı.
Yaklaşık 57 kilogram ağırlığında ve aynı özelliklere sahip bir kadının su ihtiyacı 2,7 litre olarak belirlendi.

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Aberdeen Üniversitesi'nden yazarlardan biri olan Profesör John Speakman, "Bu çalışma, hepimizin sekiz bardak su içmesi gerektiği şeklindeki yaygın önerinin çoğu durumda çoğu insan için muhtemelen çok yüksek olduğunu gösteriyor." Önerilen sekiz bardağı içmenin muhtemelen zararlı olmadığını, ancak çoğu durumda gerekli olmadığını da açıkladı.

FAZLA SU İÇMENİN ZARARI

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Vücuda alınan suyun, terleme, solunum, idrar ve benzeri aktivitelerle günde yaklaşık 2-3 litrelik kısmı kaybedilir. Normal koşullarda bu kayıp günde ortalama 2-2,5 litre yani 10-12 bardak su tüketerek yerine koyulabilir. Ayrıca normal kilonun üzerine çıkılan her 10 kilo için ekstra 1 bardak su tüketilmesi gerekir. Gereğinden fazla su tüketmek de az tüketmek kadar tehlikelidir. Normal koşullarda fazla su içilmesi böbreklerin aşırı çalışmasına, vücuttaki sodyum, potasyum ve birçok mineral dengesinin bozulmasına neden olur. Bunlara bağlı olarak vücuttaki tüm işlevsel faaliyetler olumsuz bir şekilde etkilenir.

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