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Yıllardır yanlış tüketiyormuşuz! Şifa deposunun en önemli yeri çöpe atılıyor

23.01.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omega 3 kaynağı balıklar kış aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Sevilerek tüketilen balıkların vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Ancak balığın faydaları hakkında yapılan açıklamalarda balığın en önemli kısmını çöpe attığımız ortaya çıktı. İşte balığın tüm faydalarından yararlanmamız için doğru tüketimi...

Yıllardır yanlış tüketiyormuşuz! Şifa deposunun en önemli yeri çöpe atılıyor

Balığın faydaları çocukluktan itibaren maruz kaldığımız bilgiler arasında bulunuyor. Balık beyin gelişiminde oldukça etkili olması ve bağışıklığı çelik gibi güçlendirmesiyle biliniyor. Genellikle kızartılarak yapılan balıkların fırında yapılmasının daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Uzmanlar balıkların en büyük şifa kaynağı olarak görülen kısmının çöpe atıldığını belirtiyor.

HAFTADA EN AZ 2 KEZ BALIK TÜKETİLMELİ

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Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kılçıklarının hamsi ve istavritten daha faydalı olduğunu belirterek hamsi ve istavritin kılçıklarıyla birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, sezonunun açılmasıyla birlikte balık tüketiminin arttığına dikkat çekti. Öztürk, iyi bir omega-3 kaynağı olduğu için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk balık tüketiminin kalp ve hafıza sağlığı açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunun altını çizdi.

KILÇIKLARININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

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Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesini önerdi. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kılıçta bulunan kalsiyum ve fosforun kemik sağlığı ve gelişimi için önem taşıdığını belirterek, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık sezonunu açmış bulunmaktayız. Balık içerdiği vitamin, mineral ve omg-3 bakımından zenginliğinden dolayı haftada en az 2 kez tüketimini öneriyoruz. Deniz ürünlerinden her sofrada bulunan hamsi ve küçük balık türleri kılıçlarıyla tüketebiliyorsanız bu şekilde tüketmenizi öneriyorum. Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. İyi bir omg-3 kaynağı olduğu için kalp ve hafıza sağlığında olumlu etkilidir” dedi.

"HAMSİNİN VİTAMİNİ KILÇIĞINDADIR"

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Öztürk, hamsi ve istavrit gibi balıkların vitaminin kılçığında olduğunu ifade edip, “Bağışıklığı güçlendirmeye hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Soğuk algınlığına grip gibi hastalıklardan korumaya faydalıdır” şeklinde konuştu.

(İHA)

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